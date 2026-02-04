この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「自民党支持は消去法」という現実 参政党代表が引用した動画の“真意” 高須幹弥医師が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「参政党・神谷宗幣代表がXで私のYouTube切り抜きを引用ポストした件について」と題した動画を公開。自身の発言が一部で意図しない文脈で拡散されている件について、「高市早苗氏はコテコテのグローバリストではない」と真意を説明し、誤解を解いた。



動画の冒頭、高須氏は参政党の神谷代表がリポストした自身の切り抜き動画に言及。過去の動画で高市氏を「グローバリスト」と評した部分が、一部の支持者によって「高市氏はグローバリストだと認めた」かのように拡散されている現状を「そこだけ切り取られた」と訂正した。高須氏は、欧州に見られるような「移民排斥主義の極右」と比較した場合、外国人労働者の受け入れを容認している高市氏は「どちらかと言えばグローバリスト寄り」と表現したに過ぎないと解説。その上で、真のグローバリストとは「国境や関税を撤廃し、安価な労働力を求めて国家の枠組みを壊す国際金融資本」のことだと定義し、高市氏はそれに当てはまらないと断言した。



また、自身が現在自民党を支持する理由を「消去法で選ぶものだ」と明言。自民党には「親中・媚中」や「裏金問題」といった腐敗構造があることを認めつつも、政権担当能力という点では他に選択肢がないのが現実だと語った。最後は、参政党や日本保守党について「自民党の悪い部分を指摘しプレッシャーを与える重要な役割がある」と評価し、それぞれの立場の違いを認めつつも、国益を重視する視点は共通していると締めくくった。