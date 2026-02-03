この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

就活解禁日はスタートではない…3月1日には「勝負がついている」早期化の実態と内定を勝ち取る行動量

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活支援YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】「3月1日までにやらないと詰みます」解禁前にまでに必須の準備とは？」と題した動画を公開した。株式会社人材研究所代表で元リクルートの人事責任者でもある曽和利光氏が、就活の早期化が進む中で「3月1日の広報解禁日までに済ませておくべき必須事項」について解説。「3月1日の時点で30%の学生が就活を終えている」という衝撃的なデータと共に、早期内定を勝ち取るための具体的な戦略を提示した。



動画内で曽和氏は、現在の就活市場について「3月1日に大手ナビサイトがグランドオープンするが、その時点ですでに内定を得て活動を終えている学生が約3割存在する」と指摘する。人気企業や外資系、メガベンチャーの採用枠は早期に埋まり始めており、解禁日を待っていては手遅れになる可能性があると警鐘を鳴らした。



曽和氏が「2月中にやり切るべきこと」として挙げたのが、以下の4点だ。 まず1つ目は「特別ルートの選考を受け切る」こと。インターンシップ参加者などに用意された早期選考ルートは、3月以降に一般応募が殺到すると対応しきれなくなり、消滅する可能性が高いという。 2つ目は「プレエントリーの数を増やす」こと。近年は学生のプレエントリー数が減少傾向にあるが、曽和氏は「100社程度は登録すべき」と推奨する。企業に個人情報を渡しておかなければ、そもそも選考の案内すら届かないためだ。 3つ目は「他者の力を借りた自己分析」である。3月以降は友人も多忙になるため、互いにフィードバックし合うような自己分析は今のうちに済ませる必要がある。 そして4つ目が「OB・OG訪問」だ。3月以降、人事や現場社員は選考対応に追われるため、学生の訪問を受け入れる余裕がなくなる。「OB・OG訪問は2月までがタイムリミット」であり、筆記試験やエントリーシートに自信がない学生ほど、対面で評価を得られるリファラル採用（紹介）のチャンスを狙うべきだと説いた。



動画の終盤で曽和氏は、インターン選考で落ちて自信を喪失している学生に対し、「インターンの選考は雑な場合も多く、本選考とは別物と捉えてよい」とアドバイス。「行動量×確率が内定につながる」とし、落ち込むことなく行動し続けることが重要だと結論付けた。



