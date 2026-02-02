ドジャースが1日（日本時間2日）、今季は韓国プロ野球・斗山でプレーしたコール・アービン投手（32）とマイナーリーグ契約を結んだ。米メディア「Just Baseball」のアラム・レイトン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。スプリングトレーニングには招待選手として参加する。

カリフォルニア州出身の同投手は2016年のMLBドラフト5巡目（全体137位）でフィリーズに入団。19年にメジャーデビューを果たした。21年にはアスレチックスに移籍し、自身初の2桁10勝をマーク。オリオールズ、ツインズを経て、今季は斗山でプレー。28試合に登板して8勝12敗、防御率4.48だった。メジャー通算は134試合の登板で28勝40敗2セーブ、防御率4.54。

メジャーでトレンドとなりつつある韓国からの投手の“逆輸入”となった。昨季ハンファで17勝1敗、防御率1.89。252奪三振を記録し、リーグMVPに選出されたコディ・ポンセは3年総額3000万ドル（約46億8000万円）の大型契約でブルージェイズに加入した。

さらに昨季、ハンファで16勝を挙げたライアン・ワイスもアストロズと1年260万ドル（約4億円）で契約。広島でもプレーし、韓国プロ野球では2年間で通算23勝をマークしたドリュー・アンダーソンもタイガースと1年契約を結んだ。ワールドシリーズ3連覇へ向け、ドジャースはトレンドを抑える形で補強を行った。