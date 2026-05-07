◆米大リーグヤンキース―レンジャーズ（６日、米ニューヨークヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が本拠のレンジャーズ戦に「２番・右翼」で先発出場。２試合ぶりの１５号本塁打を放ち、１４本で並んでいたホワイトソックス村上宗隆内野手を抜いてメジャー単独トップに躍り出た。０―６と劣勢の６回１死だった。好投していた右腕イオバルディのカウント２―０からの内角スプリットを振り抜くと