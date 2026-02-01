最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が前回の調査から8.2ポイント下落して69.9%でした。一方、「支持しない」と答えた人は先月から7.9ポイント上昇して26.5%でした。

各党の支持率は以下の通り。

自民 34.7%（5.0↑）

中道 8.5%（―）

維新 3.9%（1.1↓）

国民 5.1%（1.2↓）

立憲 0.5%（4.5↓）

公明 0.3%（2.5↓）

参政 4.0%（0.3↑）

共産 2.2%（1.1↑）

れいわ 1.4%（0.2↑）

ゆう 0.4%（―）

保守 0.8%（0.0）

社民 0.0%（0.2↓）

みらい 1.2%（1.1↑）

その他 0.1%（0.2↓）

支持なし29.5%（10.8↓）

いまの時点で衆院選挙の比例代表でどこに投票するか聞いたところ、

自民 32%

維新 6%

中道 10%

国民 6%

共産 4%

れいわ 2%

参政 6%

ゆう 1%

保守 1%

社民 0%

みらい 4%

その他 1%

まだ決めていない24%。

【調査方法】JNNではコンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。1月31日（土）、2月1日（日）に全国18歳以上の男女2733人に調査を行い、そのうち38.0%にあたる1038人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話495人、携帯543人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。