《新作》またまた可愛いの出たぁあ！【3COINS】即カゴIN推奨♡「華やか見えヘアアクセ」

プチプラでおしゃれが叶う【3COINS（スリーコインズ）】に、新作ヘアアクセサリーが続々と登場しています。今回は、中でも上品さと華やかさを兼ね備えたおすすめのヘアアクセサリーををピックアップ。コーディネートにプラスするだけでぐっとおしゃれ度がアップしそうです。ぜひこちらを参考に、店頭やオンラインストアをチェックしてみてください。

女性らしさを引き立てるバンスリップ

【3COINS】「パールキラキラバンス」\550（税込）

パール調モチーフやストーン風のモチーフがキラキラ輝くバンスクリップ。華奢なデザインが女性らしさを引き立ててくれそうです。大きめでしっかり留まるので、ロングヘアにも使いやすいはず。簡単に髪をまとめられ、後ろ姿を華やかに見せてくれそうです。

ふんわりボリューミーなビッグシュシュ

【3COINS】「サテンビッグシュシュ」\550（税込）

こちらのシュシュは存在感のある大きさがポイント。シンプルなまとめ髪にプラスするだけでふんわりとボリューム感を演出でき、一気におしゃれ見えしそうです。ツヤ感のあるサテン生地により、一点投入で上品な印象に。

ジュエリーのようなヘアフック

【3COINS】「フラワーパールヘアフック」\330（税込）

大小のパール調モチーフがあしらわれ、まるでジュエリーのような存在感を放つヘアフック。結んだ髪ゴムにフックを差し込むタイプのヘアアクセサリーです。小ぶりながら高見えし、ヘアアレンジがぐっとこなれて見えそう。カジュアルになりすぎないためフォーマルなシーンにもおすすめです。

大人可愛いワンポイントに

【3COINS】「パールラインハートフックポニー」\330（税込）

こちらのヘアフックは、ハートと大きなパール調モチーフが組み合わせられたデザイン。上品でありながら抜け感があり、大人可愛い印象です。カジュアルコーデにも合わせやすく、デイリーに使いやすそう。コーデに華やかさが少し足りないという時にワンポイントになってくれそうな、頼れるヘアアクセサリーです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Nakazono Sayuri