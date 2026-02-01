わずか一か月の間に2人目の犠牲者です。ミネソタ州で移民当局が市民を射殺する事件がまた起きました。トランプ政策の看板政策の一つ、移民政策をめぐり抗議活動はアメリカ全土に広がっています。

【写真で見る】“ICE監視活動”に密着 笛を使って市民に警告を送るオブザーバー

移民当局 また一般市民を射殺 トランプ政権批判は全米に拡大

アメリカロック界の重鎮、ブルース・スプリングスティーンさんが1月30日、ミネソタ州のミネアポリスでチャリティコンサートを開きました。

披露したのは、トランプ政権による移民取り締まりを批判した新曲、「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」。わずか6日前、路上で射殺された男性を偲んで書かれた曲です。

事件の映像をみてみると、画面中央の白い服の女性が武装した男に突き飛ばされます。その女性をかばう男性は、催涙スプレーを噴きかけられました。さらに男性は女性から引きはがされ、抑え込まれます。男性を力づくでねじ伏せているのは、移民当局の職員たち。

そして、地元の看護師、アレックス・プレッティさん（37）が射殺されました。

プレッティさんを知るガソリンスタンド店員

「彼はうちの常連客でした。本当に優しくて、微笑んでいるような目をしていつも目を合わせてくれました」

なぜ一般市民が殺害されたのでしょうか。背景にあるのは、トランプ政権が強硬に推し進める移民の取り締まりです。体を押さえつけるなど手荒なうえに、一般市民を拘束するケースも相次いでいます。

“ICE監視活動”に密着 政権側の主張と矛盾も

取締りの中心的な役割を果たしているのがICE（移民・税関捜査局）です。ICEの過剰な取り締まりに対抗するため、市民が立ち上げた移民を守る団体「オブザーバー」。仕事などの合間を縫って街を巡回します。

アフリカ・ソマリア系移民が多く住むエリアに進むと...

移民を守る団体「オブザーバー」

「（ICEが）店をノックしていたらしい。まだ近くにいるかもしれない」

ICEの車両をみつけると、SNSや笛を使って市民に警告を送ります。

窪小谷菜月記者

「移民当局が来たということで、ボランティアの人が笛を鳴らして一斉に知らせています。『ICE』だ、黒い車が『ICE』ですね」

寒空の下で活動する「オブザーバー」。移民たちも温かい飲み物を配って支えます。

アフリカ・ソマリア系移民

「感謝しています。私たち隣人のために外に立ってくれているのですから」

今回殺害されたプレッティさんも、移民当局の活動を撮影し、監視していたとみられます。しかし、現場の司令官は...

米・国境警備隊 グレッグ・ボビーノ司令官（1月24日）

「任務中、ある人物が拳銃を持って近づいてきた」

「プレッティさんは銃を持って近づいてきた」と正当防衛を主張。映像を検証すると、確かにプレッティさんの腰に銃が装着されていますが、その銃は取り上げられ、その直後に撃たれたので、政権側の主張とは矛盾します。

しかも、プレッティさんは許可を得て銃を所持していたといいます。

市民の犠牲はこれだけではありません。1月7日にも女性（37）が射殺されました。この時もトランプ大統領は、「女性が車でひき殺そうとした」と正当防衛を主張しました。

トランプ氏「少し緊張をゆるめる」 軟化も広がる抗議

度重なる事件に怒りは爆発。抗議活動は全米に広がりました。

ミネソタ州 ティム・ウォルツ知事（24日）

「ドナルド・トランプ、ミネソタ州から部隊を撤退させなさい。彼らは混乱と暴力をまき散らしている」

地元・ミネソタ州のウォルツ知事がICEの撤退を要求。

批判はトランプ氏の身内からも。共和党の州知事が公然と非難し、抗議のため選挙戦から撤退する候補者も現れました。

トランプ大統領（28日、FOXニュースより）

「少し緊張をゆるめます」

トランプ氏は、強硬派幹部を解任、警備隊員の人員を縮小するなど姿勢を軟化させました。

それでも抗議活動は広がるばかり。トランプ政権の移民政策そのものへ影響はあるのでしょうか。