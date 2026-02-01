この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

これができない経営者は9割が倒産…あなたは行動できていますか？今すぐチェック

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「これができない経営者は9割が倒産…あなたは行動できていますか？今すぐチェック」と題した動画を公開。これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの会社が設立から10年以内に姿を消すという厳しい現実と、その中で生き残る経営者の特徴について解説した。



市ノ澤氏は冒頭で、「会社は設立して10年で9割が倒産・廃業する」という説は事実だと指摘する。氏が提示したデータによれば、会社の生存率は設立3年で65%、10年で6.3%、30年後にはわずか0.025%にまで減少するという。この厳しい現実に対し、氏は「10年間経営できる社長の特徴を知ることが大事」だと語る。



動画では、10年後も生き残る社長が持つ「7つの特徴」が紹介された。その筆頭に挙げられたのが「数字をしっかり見ている」ことだ。市ノ澤氏は、「数字は税理士任せ」「現場が忙しい」といった理由で会社の数字を見ていない経営者が驚くほど多いと指摘。「そんなのはもう経営者と呼べないレベルでやばい」と警鐘を鳴らす。



また、成功者が口を揃えて言う「運が良かった」という言葉の裏側についても言及。氏はこれを「運を掴み取るだけの行動をしている」ことだと分析する。チャンスが来た時にそれを掴めるかどうかは、日々の行動量に比例するというのだ。さらに、物事がうまくいかない原因を外部環境のせいにする「他責思考」ではなく、すべてを自分事として捉え、改善行動につなげる「自責思考」が不可欠であると強調した。



ほかにも、顧客を集める「集客力」、商品を売る「営業力」、そして明確なゴールを持つ「意志ある経営」などが、生き残るための重要な要素として挙げられた。市ノ澤氏は、会社の存続は決して運任せではなく、経営者の思考と行動によって決まるものであり、「運は自分で掴み取れ！」という力強いメッセージで動画を締めくくった。