|Googleタブレット「Pixel Tablet」のOSバージョンアップ提供時期が2028年6月までに変更！
Googleが「Made by Google」として展開する「Pixel」ブランドにおいて2023年6月に発売した10.95インチAndroidタブレット「Pixel Tablet」のOSバージョンアップについて提供保証期限をこれまでの発売から3年間となる2026年6月から5年間となる2028年6月に延長したことを公式サポートWebページ（ https://support.google.com/googlepixeltablet/answer/13399216 ）にて案内しています。
アップデートには新機能が追加される「Feature Drop」やその他のアップデート内容も含まれる場合があります。なお、GoogleではPixelのスマートフォン（スマホ）については「Pixel 8」シリーズ以降は7年間のOSバージョンアップとセキュリティーアップデート、「Pixel 6」シリーズ以降は5年間のOSバージョンアップとセキュリティーアップデートが保証期限となっています。
Pixel TabletはGoogleが開発しているカスタムチップセット（SoC）「Google Tensor」の第2世代「Tensor G2」を搭載したAndroidタブレットで、特徴としてはスピーカーを搭載した専用の充電スピーカーホルダー（スタンド）が付属し、Pixel Tabletを装着することによってスマートディスプレイのように使えるようになっており、本体に搭載された4ピンアクセサリコネクタ（充電、データ転送、音声出力用）によって簡単に装着や取り外しができます。
これにより、Chromecast built-inなので音声操作やGoogle Homeアプリによってスマートフォン（スマホ）などからの操作が可能になっています。またディスプレイはアスペクト比16：10の約10.95インチWQXGA（2560×1600ドット）液晶（約276ppi）を搭載しているため、大画面なスマートディスプレイとして利用可能で、画面は明るさ500nits（標準値）や24bitフルカラー（1600万色）に対応し、防汚コーティングが施されており、タッチペン（USI 2.0）が利用できます。
カメラは約800万画素CMOS（1／4型、1画素1.12μm）＋広角レンズ（F2.0、画角84°、固定フォーカス）の広角カメラが前面と背面に搭載され、Google Meetなどのビデオ通話やビデオ会議も快適に利用できるとのこと。また消しゴムマジックやボケ補正、長時間露光、パノラマ、ホワイト バランス調整、夜景モード、トップショット、ポートレート モード（前面のみ）、ポートレート ライト、Live HDR+などにも対応。サイズは約258×169×8.1mm、質量は約493mm。
その他の仕様は8GB内蔵メモリー（RAM）、128GBまたは256GB内蔵ストレージ（USF3.1）、27Whrバッテリー、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 1）、2x2 MIMOやWi-Fi 6に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4および5.xGHz）、Bluetooth 5.2、UWB（超広帯域無線）、クアッドスピーカー、マイク×3、周囲光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、磁力センサー、ホールセンサーなど。詳細な製品情報は『Google、新タブレット「Pixel Tablet」を発表！すでに予約注文開始され、6月20日発売。価格は専用充電スタンド付属で7万9800円から - S-MAX』をご確認ください。
Google Pixel Tablet Porcelain GA06156-JP
Google(グーグル)
2024-05-14
記事執筆：memn0ck
