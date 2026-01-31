YouTubeチャンネル「ねこぱんちParaguay」では、保護されて間もない赤ちゃん猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「2日でこんなに成長するんだ」「おなかがぽんぽこりん！」の声が続出しました。

「届かないニャ…」 空振り連発のゆる〜い戦い

注目を集めたのは「おなかポンポコの赤ちゃん子猫同士のケンカがかわいすぎた…笑」という動画。冒頭では2日前の様子として、小さな体でよちよち歩いたり、ぎこちなくじゃれ合う2匹が映し出されました。

続く映像では、成長ぶりが一目で分かります。黒いしま柄のテラと茶色がかったしま模様のトワ。体つきがしっかりして動きも素早くなってきました。じゃれ合いもパワーアップ。軽くかみついたり、前足で猫パンチを繰り出したり、力加減もつかめてきて余裕さえ感じられます。

と思っていたら、まさかの猫パンチ合戦が勃発。ぽんぽこおなかで、必死に猫パンチを繰り出しますが、2匹ともほとんど空振りしています。

途中、カメラに向かって突進するトワ。「何を撮ってるのにゃ〜！」と挑んでいるようで、思わず笑ってしまいます。

飼い主さんが気になるのは、おなかがタプタプしているところ。ぽんぽこりんのおなかがたまらなく愛らしいですね。

動画のコメント欄には「成長が早くて見ていて飽きません」「今しか見られない瞬間が詰まってますね！」といった声が並びました。わずか2日で見せた変化と、仲良くじゃれるほほ笑ましい様子に多くの視聴者が心を奪われたようです。ぽんぽこおなかで一生懸命猫パンチを繰り出す2匹の様子を、ぜひ動画でご覧ください。