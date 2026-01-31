28日（日本時間29日）、NBA関連のニュースを発信している『Durant』というインスタグラムアカウント（ケビン・デュラントとは無関係）が、ある情報を投稿。レイカーズの八村塁と、米国の人気ラッパー、ドージャ・キャットが交際しているのではないか、という内容で、この噂はたちまち拡散した。しかし、八村本人がこれを即座に否定し、一気に収束。裏付けのないインプレッション目的のニュースに巻き込まれてしまったようだ。

■交際相手とされたのはドージャ・キャット

騒ぎの発端は『Durant』という名のインスタグラムアカウントが、八村とグラミー賞受賞のアーティスト、ドージャ・キャットの“ツーショット写真”を投稿したことから始まった。

そこには「噂：ドージャ・キャットとルイ・ハチムラが交際しているとされている。ファンの間で『彼女はNBA選手と付き合っているのでは？』という憶測が広がる中で浮上した話題。2人はお似合いのカップル？」というメッセージが添えられた。

いわゆる根も葉もない噂だが、この話題はSNSで一気に拡散。数時間のうちに6万を超える「いいね！」や数千件のコメントが寄せられた。

ただ、ユーザーが一番驚いたのは、八村本人が当該投稿のコメント欄に登場し、速攻で反論したことだった。「いや、絶対にないね」と短くつづり、完全否定。そこに大爆笑の絵文字を添えた。

■「本当だったら良かった」という声も

“腹を抱えて笑うほどのデマ”というイメージが伝わり、ファンも「ルイのコメント、最高だった」「ぶっちゃけ、本当だったら良かったのに」「もう終わりか。すぐ否定しないで寝かしておけばいいのに」などの反応があり、コメント欄は大いに盛り上がった。

すると、『Durant』が再び投稿。「速報：レイカーズのルイ・ハチムラがドージャ・キャットとの交際の噂を否定。最近2人が付き合っているのではないかという憶測が広がっていた中での発言。どうやら、ルイの最近のコート上での活躍は別の要因によるもののようだ」とつづり、自身で広げた噂を回収していた。

一連の騒動を報じた米メディア『Us Weekly』によると、八村は2021年頃からロサンゼルスを拠点に活動しているフィットネスインフルエンサー、ブリアナ・デルガドとの交際が噂されてきたが、2人ともプライベートに関してはベールに包まれており、現在も交際しているかどうか不明だと伝えた。