目の前いっぱいに広がる海、深呼吸したくなる樹々の緑。湯に触れる肌だけでなく、目から耳から癒やしを享受。見慣れた景色とはまったく違う絶景に抱かれて、日常を忘れる極上の休日を過ごしてみませんか。今回は、静岡県の温泉地にあるオーシャンビューの露天風呂が魅力的な温泉宿をご紹介します。

【伊東温泉】5つの湯処巡りを楽しみ地元の海の恵みを頬張る幸せ『オーシャンビュー ヴィラ・ジェイズ』

気がねなく過ごせる海一望の湯船から伊東の街並みや富士山を眺めてひと心地

『オーシャンビュー ヴィラ・ジェイズ』5つの貸切風呂はどれも眺望抜群。「海一望の湯」は宿で一番人気の貸切露天風呂。湯船に浸かれば目線の先に海を望める（※安全柵あり）

海辺の宿の名物は、一流の大工職人の手による2棟の離れ。隠れ家的な和空間「FUJIYAMA」は1階に富士山が望める内風呂、2階に海一望の露天風呂を備えた旅館スタイルで、布団もセルフで敷いて気ままにくつろげる。もう一つの「BALI庵」は吹き抜けのあるアジアンリゾート風で、内湯と眺めのいい露天風呂を備える。こちらもベッドや室内でまったりするのが心地よい。

館内には無料利用できる5つの貸切風呂もあり、一番人気の「海一望の湯」は、相模湾や初島を望める絶景自慢の湯処。ほか、屋根付きの全天候型半露天風呂「ぜいたくの湯」など、バラエティに富んだ貸切風呂を巡ってみたい。

夕食は、地元漁港に揚がった鮮度抜群の魚介を贅沢に使用した磯料理をダイニングでいただく。特大の金目鯛が味わえるコースや伊豆の食を満喫できる欲張り満腹コースなど、多彩なプランを用意している。食べきれないというゲストに対応した食事量を調節したリーズナブルなプランなど、ニーズに細かく対応してくれる心配りが光る。

露天風呂付き客室PICK UP！【FUJIYAMA】2万4300円〜

『オーシャンビュー ヴィラ・ジェイズ』【FUJIYAMA】2万4300円〜

高天井の和モダンな造りで、吹き抜けもある隠れ家的な和風空間。1階に富士山を望む岩風呂、2階に海を一望できる露天風呂を備える。

〈温泉DATA〉

【泉質】カルシウム・硫酸塩泉

【効能】筋肉痛、神経痛、打ち身など

【客室風呂・貸切風呂】温泉（加温・加水、循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全2室）

［平日・休日］2万3300円〜

［休前日］2万5300円〜

【一般客室】（全7室）

［平日・休日］1万3300円〜

［休前日］1万5300円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

※和洋室は平日・休日1万8300円〜（休前日は要問い合わせ）

〈基本情報〉

【宿名】『オーシャンビュー ヴィラ・ジェイズ』

【電話】0557-35-2555

【住所】静岡県伊東市新井510-26

【アクセス】電車／JRほか伊東駅よりタクシーで約10分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路〜国道135号経由で約1時間20分

【駐車場】10台

【送迎】あり（伊東駅16:00発、前日までに要予約）

公式サイト：http://www.jaiz.net

【伊豆 川奈】贅沢な大人の隠れ家空間で伊豆四大味覚を存分に愉しむ『絶景の離れの宿 月のうさぎ』

全室から目の前の伊豆大島と広大な海を一望、絶景温泉露天風呂付きの離れ宿

『絶景の離れの宿 月のうさぎ』【良夜】5万5150円〜 平屋建ての離れは古民家調の造り。緑が溢れる広い庭にはゆったり浸かれる大きな温泉露天風呂があり、雄大な海と伊豆大島を一望できる

静寂に包まれた竹林の先に佇む、温泉露天風呂付き離れの宿。古民家調の平屋建て2棟と2階建て6棟が、広い敷地内に点在する。スタッフの立ち入りを最小限に抑え、プライベートを重視した客室は伊豆大島を正面に望み、見渡す限りの大海原が広がる絶好のロケーション。すべての離れに海に向かって開かれた広い庭とゆとりある温泉露天風呂を備え、贅沢な癒しの休日が過ごせる極上の空間を作り上げている。

各室は和の情緒にあふれた古民家調で、2023年には露天風呂に美容やマッサージ効果もある高濃度炭酸泉と、マイクロバブルバスを新設。また、女性には客室で受けられる特別価格のエステや、選べる色浴衣の無料貸出も人気を博している。

竹林を望む風情ある個室食事処でいただく夕食は、季節と地場の素材にこだわった創作和会席。伊豆の豪華四大食材の伊勢エビ、アワビ、金目鯛、地場名産のふじやま和牛のほか、地魚の刺身盛りや新鮮魚介、旬野菜などが満載。朝食も金目鯛のしゃぶしゃぶ、アワビとさざえの餡かけなど、こだわりの逸品が膳を彩る。

露天風呂付き客室PICK UP！【良夜】5万5150円〜

『絶景の離れの宿 月のうさぎ』【良夜】5万5150円〜

離れの室内は贅沢な間取りで、古民家調で統一されている。広い庭と大きな温泉露天風呂が付く。マイクロバブルバス機能付き。同タイプは全2棟。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム・カルシウム- 塩化物・硫酸塩温泉

【効能】疲労回復、神経痛、美肌効果など

【客室風呂】温泉（加温、かけ流し）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】十三夜（全8室）

［平日・休日］4万7450円〜

［休前日］5万750円〜

【良夜】（全5室）

［平日・休日］5万5150円〜

［休前日］5万8450円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『絶景の離れの宿 月のうさぎ』

【電話】0557-52-0033

【住所】静岡県伊東市富戸沢向1299-3

【アクセス】電車／伊豆急行線川奈駅よりタクシーで約10分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路〜国道135号経由で約90分。東名高速道路沼津ICより約90分

【駐車場】8台

【送迎】あり（ベンツによる送迎付きプランあり）

公式サイト：https://www.tsuki-u.com

【伊豆高原】全客室に海一望の温泉露天風呂が付く、伊豆大島を望む人気の英国調ホテル『英国調ホテル クイーンズ スウィート』

『英国調ホテル クイーンズ スウィート』【デラックスタイプ】1万2855円〜 角部屋となる1室限定の特別室。海と伊豆大島の大パノラマを楽しめる大きな岩造り露天風呂が付く

10室すべてに伊豆の海を一望できる温泉露天風呂が備わる、洒落た英国調ホテル。滝越しに海を望む南国風洞窟露天風呂や内風呂のジャグジーなど、水中照明で彩られた幻想的な雰囲気の湯船で非日常感が味わえる。

夕食は旬の地場食材を使った本格欧風フルコースか舟盛り付き和洋折衷コースからチョイス。両コースとも伊豆名物の金目鯛が2名に1尾付き、ケーキやステーキ、カニ、ワイン＆地酒が選べる食べ飲み放題プランなど、食の充実度も高い。ワイン通のオーナーが厳選する50種のワインもおすすめだ。

また、TVゲーム機や多数のソフトも部屋に無料で借りられるほか、女性ゲストには無料で選べる色浴衣や、特別価格で受けられる客室でのアロマエステと豊富なサービスも嬉しい。

露天風呂付き客室PICK UP！【ツインベッドタイプ／ダブルベッドタイプ】1万1645円〜

『英国調ホテル クイーンズ スウィート』【ツインベッドタイプ／ダブルベッドタイプ】1万1645円〜

客室のテラスでは、信楽焼や檜、岩造りの露天風呂と、それぞれ趣の異なる湯船に浸かって海の眺めや名湯を満喫できる。計9室。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム・硫酸塩・塩化物泉

【効能】神経痛、関節痛、肩こり、疲労回復など

【客室風呂・貸切露天風呂】温泉（加温・加水、循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全10室）

本格欧風フルコース

［平日・休日］1万1645円〜

［休前日］1万2250円〜

舟盛り付き和洋折衷コース

［平日・休日］1万3460円〜

［休前日］1万4065円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※食事の部屋出しは1500円増

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『英国調ホテル クイーンズ スウィート』

【電話】0288-54-2233（予約センター）

【住所】静岡県伊東市富戸1020-555

【アクセス】電車／伊豆急行線伊豆高原駅より東海バス伊東駅行きで約10分、車／東名高速道路厚木ICより小田原厚木道路、国道135号経由で約1時間30分、沼津ICより約1時間30分

【駐車場】10台

【送迎】あり（要予約、伊豆高原駅より）

公式サイト：https://www.queens-sweet.jp/

【堂ヶ島温泉】空と海が広がる美景に憩う西伊豆の湯宿『海辺のかくれ湯 清流（せいりゅう）』

『海辺のかくれ湯 清流（せいりゅう）』【露天風呂付き和室】3万3000円〜 12.5畳と6畳の二間続きで、広縁の隣に設えた露天風呂からは間近に雄大な海や波をじっくり望める

玄関のある5階を最上階とし、岸壁に沿うように立つ宿。波打ち際に降りていくかのような造りで、館内の至る場所から昼夜で異なる姿を見せる大海原と三四郎島を望むことができる。特に夕刻時は海面が幻想的な色になり、非日常的な光景が広がる。

オーシャンビューの客室は、露天風呂付きやジュニアスイート和室、デラックス和室など計39室がある。

何度でも楽しみたいのは、宿の最下層に配した「海辺の露天風呂」。海が間近に迫り、抜群の開放感と迫力を感じながらの入浴は海と一体になったような感覚だ。大パノラマを望む2つの貸切風呂や展望大浴場でも、さまざまな表情を見せる海景を堪能したい。

夕食は、地産の魚介や郷土の名産などが満載の旬の創作和会席。朝食には、漁師めしが発端の郷土料理「まご茶漬け」も味わえる。

露天風呂付き客室PICK UP！【露天風呂付き和室】3万3300円〜

『海辺のかくれ湯 清流（せいりゅう）』【露天風呂付き和室】3万3300円〜

専用露天風呂に入ると、ちょうど目線の高さあたりに三四郎島がある。湯船の隣にはシャワーを設置。温泉内風呂も備わっており、荒天時でも温泉を楽しめる。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純温泉

【効能】神経痛、美肌効果、疲労回復など

【大浴場・貸切風呂・客室風呂】温泉（加温・加水、循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全5室）

［平日・休日］3万3000円〜

［休前日］3万9600円〜

【一般客室】（全34室）

［平日・休日］2万900円〜

［休前日］2万4200円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『海辺のかくれ湯 清流（せいりゅう）』

【電話】0558-52-1118

【住所】静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2941

【アクセス】電車／伊豆急行伊豆急下田駅より堂ヶ島行きバスで約60分、車／東名高速道路長泉沼津ICより国道136号経由、西伊豆方面へ約110分

【駐車場】50台

【送迎】なし

公式サイト：https://www.umibe-seiryu.com/

