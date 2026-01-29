この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「juJoe」のギターボーカルで、元「QOOLAND」の平井拓郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「38歳バンドマンの進路｜レコード会社の正社員にスカウトされたが蹴って起業｜貧乏すぎてティッシュを食べる社長の話｜見つけた「正解ルート」の選び方」と題した動画を公開。20年にわたるバンド活動を振り返り、当時は重要だと信じていた選択や葛藤が「今思えばどうでもよかった」と語り、人生のルート選びにおける本質を説いた。



動画で平井氏は、過去に所属していたバンド「QOOLAND」を辞めた後、複数のレコード会社やマネジメント会社から「うちのレーベルで正社員になりませんか？」とスカウトされた経験を明かした。この誘いを断り、自身で会社を起業する道を選んだものの、その後、暇になったことが一因でアルコール依存症になったという。当時は「起業したことのせいでアル中になった」と考えていたと告白するが、今となっては「結局どっちでも良かった」と振り返る。



また、事務所に所属していた頃の葛藤についても言及。当時流行していた「4つ打ちの早い曲」を作るよう求められ、「三番煎じになれ」と言われたことに強く反発し、「一番煎じじゃないと意味がない」とオリジナリティにこだわっていたという。しかし、このこだわりも「マジでどうでもよかった」と一蹴。「リズムのマーケット乗っけたぐらいでオリジナリティーが損なわれるって、それなんかバックボーンがふにゃふにゃやなとも思うし」と、当時の自身を冷静に分析した。



平井氏は、20代の頃は「どっちが正解か？」という二者択一で物事を考えがちだと指摘。しかし、本当に重要なのは「選択の正解かどうかは重要じゃない」と断言する。その上で、「やった方・選んだ方でちゃんとサボらずに怠けずに、自分が行動し続けられるかどうかしかない」と提言。「絶対やれないことは選んじゃいけない」と述べ、自分が継続できる道を選ぶことこそが、人生の選択において最も大切だと締めくくった。