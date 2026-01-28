こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「スマホスタンド」と聞くと角度がある程度固定されていたり、縦置きか横置きかどちらか一方しか対応していないものを想像しませんか？

そんなプチストレスから解放してくれるのが、今回紹介する「iFLEX Buddy」です。

シリコン素材1枚でできていて、ぐにゃっと曲げることで無限の角度調節が可能。しかも充電しながら使える縦置き対応や、磁石フック対応など使い勝手も抜群なんです。

使い方自由なマルチスタンド

Image: スリーウィン株式会社

「iFLEX Buddy」は、2020年に日本初上陸してから5周年を迎えた「iFLEX」シリーズの最新作。約8.6cm × 21.3cmのコンパクトサイズながら、最新のスマホ（iPhone 17 Pro Maxサイズまで対応）やタブレット（13インチ程度まで）を固定できます。

使い方は極めてシンプル。使いたい用途に合わせて一枚板の本体を自由に折り曲げるだけ。

Image: スリーウィン株式会社

デバイスを簡単に自由な角度に調整できます。また、シリコン性なのでお子さんや高齢の方も安心して使用できるのも魅力です。

Image: スリーウィン株式会社

リバーシブル仕様で、デザイン性も楽しめる

Image: スリーウィン株式会社

今回の「iFLEX Buddy」最大の進化ポイントは、表裏で素材を変えたリバーシブル設計になったこと。デザインテーマは「Cosmic Swirl（宇宙空間）」。旧来の製品と比べてロゴの主張を抑え、無限大の可能性を表現したデザインを楽しめるようになっています。

また、従来モデルから素材を工夫して、ホコリが付きにくいよう改善されているのもポイントです。

充電しながら使える、縦置き対応

Image: スリーウィン株式会社

オンライン会議やライブ配信で地味に困るのが、長時間使うとバッテリーが減る問題。

そこで今回リニューアルした「iFLEX Buddy」は、充電口を設けることで、縦置きしたまま充電が可能になりました。

Image: スリーウィン株式会社

Zoomでの長時間会議や、YouTubeのライブ配信中もバッテリーを気にせず使えるのはうれしいですよね。

マグネットフックで、使える場所が広がる

Image: スリーウィン株式会社

さらに「iFLEX Buddy」にはフック穴が設けられ、より汎用性高く吊り下げて使えるようになりました。冷蔵庫やホワイトボード、洗面所などフックがある場所ならどこでも使用OK。

もちろんフックがない場所でも、机の上に置いたり山形に折り曲げて引っ掛けて使ったりとあらゆるシーンで使えます。

Image: スリーウィン株式会社

Image: スリーウィン株式会社

Image: スリーウィン株式会社

キッチンでレシピ動画を見ながら料理したり、スーパーマーケットのカートに取り付けて買い物リストを見ながら買い物したり、バスや新幹線、飛行機など乗り物の座席に取り付けたり……「ここで使えたら便利なのに」を実現してくれるスタンドが「iFLEX Buddy」です。

あらゆる場面で「ちょうどいい角度」を実現してくれる「iFLEX Buddy」。お得な割引販売もうすぐ終了となるため、気になる方はお早めに以下より詳細情報をチェックしてみてください。

【5周年記念感謝祭】スマホスタンドの常識を覆す！万能マルチスタンド！１枚で無限の使い方『iFLEX Buddy』 2,200円 【数量限定50%OFF】iFLEX Buddy リバーシブル1個 商品をチェックする

Image: スリーウィン株式会社

