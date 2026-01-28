1月26日、「Snow Man」の目黒蓮と女優の浜辺美波が、トークバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した。2人のエピソードトークで盛り上がったが、番組レギュラーの「ネプチューン」名倉潤には心配が寄せられている。

目黒と浜辺は、2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』でダブル主演を務め、告知も兼ねて出演。2人の学生時代や年末年始のエピソードで花を咲かせたが、名倉に注目が集まる場面もあった。

「目黒さんが飼っている犬の話題で盛り上がっていたところ、名倉さんが突然『ちょっと、トイレ行ってくるわ』と言って席を立ちあがり、スタジオを出ようとしました。

司会の上田晋也さんが『自由か！おい！ 待て、帰ってこい』とツッコミを入れて止めようとしたもののの、名倉さんは制止を振り切り、スタジオから出て行ったのです」（スポーツ紙記者）

突然、スタジオを出た名倉を見て、浜辺は「え？ お手洗いですか？」と心配そうに聞くと、上田は「あ、美波ちゃんもトイレ行きたい？」と質問。浜辺は「自由なんですか？ ここ」と確認し、スタジオは笑いに包まれた。

少し経ってから、名倉はスタジオに戻り、その後はゲスト2人の話に笑顔を見せていた。ただ、放送後のXでは

《今日名倉の潤ちゃんトイレ以外でなにか喋ってた？？》

《最近の名倉潤、冗談抜きに心配になってくる》

《なんでこんな喋らなくなったの？？》

など、名倉を心配する声が聞かれていた。2008年のスタート以来、『しゃべくり007』のレギュラーメンバーとして出演している名倉だが、“沈黙状態” が注目されたようだ。

「ここ数年、SNSで名倉さんが番組内でほとんどしゃべらないことが指摘されていました。ゲストを中心にトークを展開し、司会の上田さんが進行を務める事情もあるのでしょうが、ほかのメンバーと比べても、名倉さんの口数は少ないのです。

今回は、トイレに立ったとき以外でカメラにあまり映らなかったため、気になった人もいたのでしょう」（芸能記者）

名倉は、原田泰造、堀内健とともに「ネプチューン」として活動している。トリオは、『ネプリーグ』（フジテレビ系）や『ジョブチューン アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』（TBS系）など、4本のレギュラー番組を抱えるが、名倉個人の仕事では気になる点もあるという。

「原田さんは『ほどなく、お別れです』や2026年前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演が決まるなど、俳優としても活躍しており、堀内さんもバラエティ番組『有吉の壁』（日本テレビ系）に不定期出演しています。

一方で、名倉さんは深夜のバラエティ番組『解禁！ 暴露ナイト』（テレビ東京系）に出演しているものの、個人での活動は激減しています。

これまでの名倉さんは、個性的なボケを連発する原田さんと堀内さんに鋭いツッコミを入れたり、ゲストの話を引き出す巧みな進行を務めるイメージが強かったため、最近の様子が心配されたのかもしれません」（同）

元気に “しゃべくり” 続けることを期待したい。