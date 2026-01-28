Mega 22S4

銀一株式会社は、中国Osee（オーシー）の21.5型プロダクションモニター「Mega 22S4」を1月30日（金）に発売する。価格はオープンプライス。実売価格は28万5,000円。1月28日（水）現在、銀一オンラインショップで予約を受け付けている。

Mega 22S4は、最大4つの入力映像を同時に分割表示できる映像制作現場向けモニター。分割表示のレイアウトは入力数に応じて複数設定可能で、縦長の映像を横に並べるスマートフォン動画向けのレイアウトも用意している。

入力はSDIとHDMIで各3系統の計6系統。SDI/HDMIのクロスコンバート機能を搭載しており、選択したレイアウトの状態を映像として出力することも可能。

画像処理エンジンとして「Color-Fidelity V2」を搭載しており、22bit深度の高精度信号処理、3D-LUT適用時の四面体補間、入力映像ごとの個別カラーマネジメントが可能。異なるメーカーのLogに対して個別にLUTを適用できる。また、セルフキャリブレーション機能も搭載している（センサーは別売り）。

OSDにはOsee独自のSwift OSを採用。「フレーミング」「露出」「フォーカス」など各目的に合わせた表示設定と、カスタマイズ設定が可能な「Mysets」を用意している。下ベゼル部分にはジョイスティックを備えており、OSDの操作などが行なえる。

画面サイズ：21.5型 パネル：IPS液晶 画面解像度：1,920×1,080ドット 輝度：1,500cd/㎡ コントラスト比：1,100:1 視野角：上下/左右各178° 色深度：10bit 映像入力端子：SDI×3、HDMI×3 映像出力端子：SDI×1、HDMI×1 インターフェイス：USB Type-C（キャリブレーションプローブ用）、USB Type-A（LUTおよびファームウェア更新用）、3.5mmオーディオピンジャック、内蔵スピーカー 最大入出力形式：2K/60p（SDI）、4K/60p（HDMI入力）、FHD/60p（HDMI出力） 消費電力：60W（最大輝度時） 電源入力端子：Vマウント/ABマウントバッテリー、XLR4ピン（11-17V DC）、AC（3ピン） 外形寸法：338.4×523.4×54.5mm 重量：6.7kg 付属品：ペリカン1600用フォーム、サンフード、Vマウントバッテリープレート、ABマウントバッテリープレート、VESAマウンタなど