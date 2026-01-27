26歳の人気セクシー女優が、2歳年下のインフルエンサーとカップル成立。巨大な水槽の前で、自分から何度も口づけを交わす情熱的な姿を見せた。

【映像】26歳人気セクシー女優のビキニ姿＆プライベートキス

1月27日に放送されたABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ5』の人気企画「ピュア恋」フーコック島編の最終回にて、26歳の人気セクシー女優・わか（美園和花）が、自身の葛藤を乗り越え、年下のこうき（24）に真剣告白した。

告白の場に立ったわかは、これまで抱えてきた切実な胸中を吐露した。「このお仕事を始めてから、普通の人が普通に恋することは望むべきことではないって思ってた。半分人生を捨てていた」と、セクシー女優という覚悟の裏で、本気の恋愛を諦めていたと激白。

当初は別の男性を意識していた彼女だったが、2日目のお姫様抱っこゲームやスパデートを通じ、こうきの男らしさと「一人に絞れていないからブレスレットはつけない」という不器用なまでの誠実さに触れ、心が激変。「こうきくんの前だったら、無理しない自分でいられる」と、確信に満ちた表情で想いを伝えた。

こうきから「僕で良ければお願いします！」と快諾の返答をもらうと、わかは「本当！？ お願いします！」と喜びを爆発させた。

幸せを噛みしめるように、わかは自らこうきの肩に手を回し、熱いキスを交わした。わかは「めっちゃドキドキする」と、仕事ではない「一人の女性」としてのピュアな反応を見せ、さらに、こうきがわかをお姫様抱っこしてそのままプールへ飛び込むという多幸感溢れるエンディングを迎えた。

この様子に、スタジオのさらば青春の光・森田哲矢らMC陣は「うわー！ いいねー！」「大逆転やな！」と大興奮に包まれた。