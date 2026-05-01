俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。本名を公表した経緯を振り返った。現在、英語指導や海外留学支援などを行う会社の代表を務めるかたわら、イタリアのボッコーニ大学に在学している岸谷。2024年12月に本名を公表した経緯について、「僕が就活をガチでするか、