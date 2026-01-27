この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

作編曲家のぱくゆう氏が自身のYouTubeチャンネルで「【警告】SONY MDR-CD900ST は買うな！！」と題した動画を公開。音楽業界で長年定番とされるモニターヘッドホンについて、「幻想を抱くな！」と、特に初心者が購入することに強く警鐘を鳴らした。



動画でぱくゆう氏は、MDR-CD900STがプロの現場で多用されることから「すごくいいヘッドホンだと思われがち」な現状に言及。しかし、そのイメージだけで初心者が安易に購入し、後悔する「被害報告が私のところにも届いております」と明かした。同製品が普及した背景について、1989年の発売当時は優れた性能で、安価かつ日本製でサポート体制も充実していたことから、日本のレコーディングスタジオに大量導入され「デファクトスタンダードになった」に過ぎないと説明。決して「特別いいヘッドホンというわけではない」と断じた。



その上で、現代の音楽制作スタイルに合わない決定的な理由として「低域の再生能力が足りない」「音の距離感が近すぎる」という2点を指摘。近年のポピュラー音楽は大量の低域成分を含んでいるが、MDR-CD900STではそれを正確に再生できず、楽曲が全く違うものに聴こえてしまうという。これは楽曲制作において致命的な問題だと語る。



同氏は「これからモニターヘッドホンを買うっていう人にこのヘッドホンを強く勧めるっていうのは、やっぱりおかしい。それは愛が足りないよ」と述べ、安易な推奨に苦言を呈した。結論として、現代のニーズに合ったヘッドホンは他にいくらでもあるとし、オーディオテクニカのATH-M50xやbeyerdynamicのDT770PROなどを代替案として挙げ、初心者は思い込みで選ばず、自身の耳で試聴して選ぶべきだと強く訴えた。