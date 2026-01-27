錦織圭の具体的な助言に、奈良くるみは驚愕 指導のあとフォームはそっくりになっていた
錦織圭という奇跡【第11回】
奈良くるみの視点（３）
◆松岡修造の視点（１）〜（５）最初から読む＞＞
◆細木秀樹の視点（１）〜（３）最初から読む＞＞
◆奈良くるみの視点（１）＞＞「『SLAM DUNK』を貸してくれたのは、圭くんだった」
◆奈良くるみの視点（２）＞＞コートで豹変。厳しい要求に「そんなの無理だよ！」
世界が新型コロナウイルスに覆われた、2020年からの2年間──。それは、世界中を転戦することを生業（なりわい）とするテニスプレーヤーにとって、とりわけ困難な時期でもあった。
渡航規制や入出国後の隔離義務があるために、ひとたび海外に出たら、長期遠征を余儀なくされる。世界を覆った閉塞感は、旅を生活の場とするテニス選手たちを、心身ともに疲弊させた。
キャリア最高位32位を記録した奈良くるみさんにとっても、この頃は精神的にもプレー面でも多くの浮き沈みを経験した数年間だったという。そんな彼女のキャリア終盤は、錦織圭との関わりが増えたタイミングでもあった。
※ ※ ※ ※ ※
奈良くるみさんはコロナ禍で錦織圭と一緒に過ごした photo by Sano Miki
2021年の3月、奈良さんは遠征先の北米で負傷する。コロナ禍の異国での治療は難しいが、帰国によって奪われる時間も大きい。
そんな折に、「うちに来れば？」と提案してくれたのが、錦織だったという。
「ケガをして、どうしようかと困っていた時に、圭くんに相談してみたんです。そうしたら、『うちに来れば』って。圭くんの家にトレーナーのロビー（・オオハシ）さんもいたので、『ロビーに診てもらえるから』ということで、コーチの（原田）夏希さんと一緒に圭くんのお家に行かせていただきました。
当時はコロナ禍だったので、IMGアカデミーに外部の人は入れなかったんです。なので日中は、圭くんたちはIMGに行き、私はずっと圭くんの家の近所でランニングや軽いトレーニングをしていたのかな？ で、夕方に圭くんたちが帰ってきてから、ロビーさんに診ていただいて。そんな感じで、5日間くらいいた気がします。
圭くんがめっちゃ優しいなと思ったのが、毎朝、スムージーを作ってくれたことなんですよ。当時の圭くんはかなり健康志向で、すごくヘルシーなスムージーだった記憶があります。食事は正直、私のほうが量を食べていたくらいで。『こんなに重いもの食べるの？』って指摘されたこともありました。あとは、みんなで謎の鍋を作った覚えが......ちょっと微妙な味でしたね。
夕食のあとは、必ずみんなでカードゲームをやるんです。そういう時も、圭くんは勝負師というか、すごく頭を使っているなって思いました」【見るだけでも学ぶことがあった】
まるで合宿のようにともに過ごし、リラックスしつつも、錦織から多大なモチベーションも得た5日間──。
その効果もあっただろうか。直後に参戦した4月末のチャールストン開催のWTA500ツアー大会で、奈良さんは予選を突破し、本戦でもベスト16へと躍進。それは、前年にモチベーションを失いかけ、引退も考えていた奈良さんにとって、ここ数年で得た最高の戦果でもあった。
それから1年後の2022年4月にも、奈良さんは日本のナショナルトレーニングセンター（NTC／東京都北区）で、錦織と多くの時間を共有した。当時の錦織は、股関節の手術からの復帰を目指し、NTCで調整していた時期。リターンの強化に取り組んでいた奈良さんは、近くで練習する錦織から大きな影響を受けたという。
「たまたま圭くんと私がNTCで、同じ時間帯で練習することが何度かあったんです。あの時は、最初は私が圭くんのとなりのコートでリターン練習していたのかな。そうしたら圭くんに、フォアハンドのテイクバックが大きいって言われたんです。
たしかに、テイクバックをコンパクトにしたほうがリアクションは早くなる。ただそうすると、私としてはパワーを出せるイメージが湧かなかったんですね。
そこで、圭くんのリターンをじっくり見てみたら、たしかにテイクバックは小さいけれど、体のローテーションがしっかりしてるんです。腕ではなく、体の回転で引き込む感じだなと思って。そこからはイメージもできるようになったので、やっぱり、見るだけでも学ぶことがかなりあるなと感じました」
そこからの錦織は、具体的な助言も与えてくれたという。
「かなり細かく見てくれました。『ボールへの入り方が遅い』とか、『そんなに前に突っ込まなくていいよ』とか、逆に『遠すぎる』とか。『じゃあ、俺がやるから見ててね』って、デモンストレーションを見せてくれたり。アドバイスも言語化がうまいですし、いい加減なことは言わないという印象があります。【テニス、辞めてもいいのかな】
続けて、こんなエピソードも教えてくれた。
「たとえば、（原田）夏希さんが圭くんに『フォアでクロスを打って相手を外に追い出す時、どういうことを意識している？』って聞いたことがあったんです。その時は、あんまりはっきりした答えがなかったんですが、次の日に『考えてみたんですが、やっぱりボールの外側を叩くイメージです』って教えてくれました。
その時だけでなく、こちらの質問に対してしっかり考えて答えを出し、ちゃんと言葉で伝えてくれたことが何回かあったので、やっぱりすごく頭を使っているし、本当に頭がいいんだなと思いました。テニスを作り上げることに関しては『ここまで考えてるんだな』と感心したし、学ぶことはとても多かったです」
これらの日々は奈良さんにとって、多くを学び、純粋にテニスに打ち込んだ充実の時だったのだろう。実際にこの個人指導のあと、奈良さんのリターンのフォームは錦織とそっくりになっていた。
錦織との練習後、最初に参戦した韓国開催のITF（国際テニス連盟）賞金総額2万5千ドル大会で、奈良さんは5つの白星を連ね、ひとつもセットを落とすことなく優勝した。
それはここ一年ほど、納得できる試合や「力を出しきった」との感覚から遠ざかっていた奈良さんにとって、久々に覚える充足感と達成感でもあった。
「がんばれているから、テニス、辞めてもいいのかな」
そんな思いがふと「降ってきた」のは、優勝の翌日だったという。
2022年8月──。奈良さんは錦織に、引退の意思を伝える。多くの関係者やファンに見守られながら、14年のプロキャリアに終止符を打ったのは、その1カ月後のことだった。
（つづく）
◆奈良くるみの視点（４）＞＞引退を伝えると「もったいない」を連呼
【profile】
奈良くるみ（なら・くるみ）
1991年12月30日生まれ、兵庫県川西市出身。ジュニア時代から「天才テニス少女」として名を馳せ、中学・高校時代も数々の国内タイトルを制す。2009年にプロ転向し、2014年のリオ・オープンでツアー初優勝。2015年にはセリーナ・ウィリアムズ、2016年にはビーナス・ウィリアムズから金星を挙げる。2022年9月の東レ・パンパシフィック・オープンを最後に現役引退。ランキング最高位シングルス32位。身長155cm。