女優の浜辺美波（25）が26日に放送された日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）の行動に驚きを隠せなかった。

アイドルグループSnow Manの目黒蓮と共にゲスト出演した浜辺。映画で共演している2人に上田晋也が「もっとお互いのことを知ってもらうべく、お2人の知られざるディープな情報をまとめてみました」として「しゃべく林 浜辺美波＆目黒蓮版」という冊子が出演者たちに配られた。

その冊子を基にトークが展開され、スタジオは大盛り上がり。そんな中、ペットの話題で盛り上がっていると、名倉が突然「ちょっと…トイレ行ってくるわ」と言って席を立ち上がりスタジオを出て行こうとした。

上田は目の前を通り過ぎる名倉に「自由か!おい!」とツッコミを入れつつ「なぁ!おい!待て!帰ってこい」と止めようとするも、名倉は制止を振り切ってスタジオから出て行った。

これに浜辺は「えー!?」と驚いた。だが、しゃべくりメンバーたちは「出ました」「新年一発目」と見慣れた光景のようで特にツッコミもなかった。浜辺は「お手洗いですか?え?え?」と困惑。

名倉不在のまま上田が進行しようとすると、「え?でもお手洗い…」と状況が飲み込めない浜辺。上田は「あ、美波ちゃんもお手洗い行きたい?」と気遣うと、浜辺は「自由なんですか?ここ」と思わず確認した。

これには「違います」と否定するしゃべくりメンバーたち。有田哲平が「我慢できない方はね」と伝えると、浜辺は「あ、そうなんだ」と納得した。そして、上田から「行きたくなったら手あげて」と伝えられて「分かりました」と素直に返事してスタジオを笑わせた。