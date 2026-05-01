「確か前にも騒ぎがありましたよね……。彼はずっとこちらの実家に住んでいますから出入りは時々見かけましたよ。やっぱり強面ですから、（こちらから）話しかけたりすることはないです」（近所の住人）4月29日、午前7時過ぎ、福生市の路上で44歳の男が男子高校生（17）に対してハンマーで顔面を複数回殴打するなど、警察官を含む5人に重軽傷を負わせ逃走した事件。警視庁は殺人未遂容疑で高林輝行容疑者を公開手配している。「捜