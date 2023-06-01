[¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ñ¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Mobile¡×]´ù¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ÇÄê¤Ç¤¤ëUSB-AC¥¿¥Ã¥×¤¬Ä¶ÊØÍø¤Ç¥µ¥¤¥³ー!!!
¡¡¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¥¤¿¡ª¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆÂ¨ºÂ¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤ÎUSB¡¦ACÎ¾ÂÐ±þ¤Î¥¯¥é¥ó¥×¸ÇÄê¼°ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤À¡£¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç1Ëü300±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤ÎUSB¡¦ACÎ¾ÂÐ±þ¤Î¥¯¥é¥ó¥×¸ÇÄê¼°ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤ÏUSB½¼ÅÅ´ïÆâÂ¢¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¡£¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¡¢Á°Â¦¤ËUSBµëÅÅÍÑ¥Ýー¥È¤ÈAC¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢¸åÊý¤Ë¤âAC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊTAP-B114UC-2W¡Ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊTAP-B114UC-2BK¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¥áー¥«ーÉ¸½àÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ï1Ëü4300±ß¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥ó¥×¸ÇÄê¼°¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤ò»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¤É¤ì¤â¡Ö¤ó¤ó¤ó～¥Á¥ç¥¤°ã¤¦¤«¤Ê～¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Þ¥¤¥Á´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤ò¶¯Îõ¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö°ã¤¦¤«¤Ê～¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¾åµ¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢²¶¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È»×¤¦Í×ÁÇ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤º¹ØÆþ¡£Í×ÁÇ¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥×¸ÇÄê¼°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢AC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤«¤éUSB-CµëÅÅ¥Ýー¥È¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£¤È¤¯¤ËUSB-C¥Ýー¥È¤òÊ£¿ôÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¾¯¤Ê¤¤or¥Ê¥¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇã¤ï¤º¤¸¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¢Ãµ¤»¤Ð¤Û¤«¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥Ë¥åー¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤â²¿¤«¤Î¤´±ï¡£¤½¤ì¤Ë¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»öÌ³·Ï¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À½ÉÊ¤òÂ¿¿ô½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÇã¤Ã¤¿¡£
»Å»öÍÑ¥Ç¥¹¥¯¤Îº¸Â¦¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ»ÈÍÑÃæ¤Î¿Þ¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«ー¥Ã!!!¡¡¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¡¢»È¤Ã¤¿°õ¾Ý¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥³¥ì¤«¤Ê¤ê¥µ¥¤¥³ー¡£µ¡Ç½À¤â°ÂÄê´¶¤â¥°¥ì¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢USB¥Ýー¥È¤ÎÍøÊØ¤Ï»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤Æ¤Ê¤ï¤±¤Ç°Ê¹ß¡¢¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¥Ã!!!
¥Ç¥¹¥¯¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ÇÄê¤Ç¤Á´Á³¥º¥ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤éÊÒ¼ê¤Ç¥é¥¯¤Ë»È¤¨¤ë¢ö
¡¡Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤Ï¥¯¥é¥ó¥×¸ÇÄê¼°¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¡£¤³¤Î¥Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤Þ¤º¥¯¥é¥ó¥×¤Î¸ÇÄêÎÏ¤Ç¤¢¤íー¡£¸ÇÄêÎÏ¤¬¼å¤¤¤ÈAC¥×¥é¥°¤òÁÞÈ´¤·¤¿ºÝ¤Ë¥º¥ì¤¿¤ê¥Ç¥¹¥¯¤«¤é³°¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥¯¥é¥ó¥×Éô¤Ë¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¤¬¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ï¥º¥ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ê¸ÇÄê¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ö¤¢¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤ÏÌäÂê¥Ê¥·¡£¥Ç¥¹¥¯¾åÌÌ¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Ë¤â¥Ç¥¹¥¯²¼ÌÌ¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Ë¤â¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¥Ç¥¹¥¯Å·ÈÄ¤ò¶´¤àÎÏ¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡Ê¸ÇÄê¤Î¤¿¤á¤Î¥Î¥Ö¤¬²ó¤·¤ä¤¹¤¤¡Ë¡£
¥Ç¥¹¥¯¾åÌÌ¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂç¤¤á¤Î¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¤¬3¤ÄÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¹¥¯²¼ÌÌ¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Î¥¯¥é¥ó¥×¶â¶ñ¤Ë¤â¤¹¤Ù¤ê»ß¤á¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¥º¥ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£°ÂÄê´¶È´·²¡£ÊÒ¼ê¤ÇAC¥×¥é¥°¤òÁÞÈ´¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¥é¥¯¤Ë»È¤¨¤ë¡£¤Þ¤¢¥¯¥é¥ó¥×¼°¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤Ê¤Î¤ÇÊÒ¼ê¤Ç»È¤¨¤Æ¥é¥¯¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¥¯¥é¥ó¥×¼°À½ÉÊ¤À¤ÈÊÒ¼ê¤Ç¤°¤¤¤°¤¤AC¥×¥é¥°¤ò²¡¤·¹þ¤à¤È¡Ö¡Ä¡Ä¤¢¡¢¤¤¤Þ5mm¤¯¤é¤¤¥º¥ì¤¿¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤È´ù¾å¤Ø¤Î¼ý¤Þ¤ê¤â¤¤¤¤¡£¤ä¤äÂç¤¤á¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾®¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤è¤ê¤â¾ì½ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÄê³ÊÍÆÎÌ¤Ï13.5A¡¦100V¡Ê¹ç·×1350W¤Þ¤Ç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Éý197¡ß±ü¹Ô¤70¡ß¹â¤µ43.5mm¡Ê¥¯¥é¥ó¥×¤ò½ü¤¯¡Ë¡£´ù¤ÎÃ¼¤Ë20¡ß7cmÄøÅÙ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥ó¥×Éô¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¿Þ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¥¯¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤êºÇÂç40mm¸ü¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éAC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¡£¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤Ï²£¤«¤é¸«¤ë¤È»°³Ñ¤Ç¡¢Á°¸å¤Ë·¹¼Ð¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤³¤ÎÁ°¸å¤Î·¹¼Ð¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì2¸Ä¤º¤Ä¤ÎAC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î´Ö³Ö¤¬¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤äAC¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬´³¾Ä¤·¤Æ¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤AC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¡£
¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤ò¿¿¾å¤«¤é¸«¤¿ÍÍ»Ò¡£Á°Êý¤È¸åÊý¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìAC¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ß2¤¬¤¢¤ë¡£º¸±¦¤ËÊÂ¤ÖAC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿´¤«¤éÃæ¿´¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó5cm¡£AC¥¸¥ã¥Ã¥¯´Ö¤Î·ä´Ö¤ÏÌó2.5cm¤¢¤ë¡£Á°ÊýAC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÎÃæ¿´¤«¤é´ùÌÌ¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó3cm¡£¤ï¤ê¤ÈÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤¿ÇÛÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ê¤É¤òÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤ÆÁÞ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡°ÂÄê´¶È´·²¤Ç¥º¥ì¤º¡¢AC¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ä´Ö³Ö¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥¯¥é¥ó¥×¸ÇÄê¼°¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥¹¥²¤¯ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´ù¾å¤Ë¤¤¤¤Ê¤êUSBµëÅÅ¥Ýー¥È¤¬4¤Ä½Ð¸½¡¢¤½¤¦¤«¡¢¤½¤ê¤ãÊØÍø¤À
¡¡4¤Ä¸ý¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢4¤Ä¤ÎµëÅÅÍÑUSB¥Ýー¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¡£¥Ýー¥È¤ÏUSB-C¡ß3¤ÈUSB-A¡ß1¤À¡£
ËÜÂÎÁ°Êýº¸Â¦¤Ë4¤Ä¤ÎUSBµëÅÅ¥Ýー¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£USB-A¡ß1¥Ýー¥È¡¢USB-C¡ß3¥Ýー¥È¤Ç¡¢µëÅÅ¤ÏUSB PD 65W¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥ó¥×Éô¤äÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤Ï³°¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤ÎÄ¹¤µ¤Ï2m¡£
¡¡USBµëÅÅ¥Ýー¥È¤ò»È¤Ã¤¿°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¯¡Ö¤¹¤°USB½¼ÅÅ¤Ç¤¤ÆÄ¶ÊØÍø¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£¤Þ¤¢¼ê¤¬ÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤ËUSBµëÅÅ¥Ýー¥È¤¬4¤Ä½Ð¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ê¤ãÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Á¤¤¤ÁUSB½¼ÅÅ´ï¤ò¤Ä¤Ê¤°É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢ÅöÁ³¤À¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÊØÍø¤À¡£
¡¡¤¢¤È¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄË´¶¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ù¤Ë¥¬¥Ã¥Á¥ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿µëÅÅÍÑUSB¥Ýー¥È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡£USB¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ÎÁÞÈ´¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤¬¥º¥ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥¸¥çー¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯»È¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³Æ¥Ýー¥È¤ÎºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï°Ê²¼¤ÎÉ½¤Î¤È¤ª¤ê¡£ºÇÂç¤Ç65W½ÐÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡USB¥Ýー¥È¤Ï¡¢USB-C¤ò1¥Ýー¥È¤À¤±»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ä¤Í¤ËºÇÂç65W½ÐÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¢²¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤ò¤Û¤ÜÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤¯¤é¤¤½ÐÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈUSB½¼ÅÅ´ï¤È¤·¤ÆÄÄÉå²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¤¢¤ÈÃ±½ã¤Ë¹â½ÐÎÏUSB-C¥Ýー¥È¡ß3È¯¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤¬´ò¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¡Ö¤ó¤ó¤ó～¥Á¥ç¥¤°ã¤¦¤«¤Ê～¡×¤È»×¤Ã¤¿Æ±·ÏÎóÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖUSB-C¥Ýー¥È¤â°ì±þÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤è～¡Ê½ÐÎÏ¾®¤µ¤á¤À¤±¤É¡Ë¡×Åª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤«¤âUSB-C¡ß1¥Ýー¥È¤À¤±¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êUSB-C½Å»ë¤À¤ÈÁÖ²÷¤Êµ¤Ê¬¤Ç»È¤¨¤ë¡£
ÊÒÂ¦´¬¤¼è¤ê¼°USB-C¥±ー¥Ö¥ë·Ï¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÊ»¤»¤Æ»È¤¦¤È¤µ¤é¤ËÊØÍø
¡¡¤³¤Î¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»È¤¤»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ë¤Ò¤È¤Ä»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µëÅÅÍÑUSB¥Ýー¥È¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¤È¤«´¬¤¼è¤ê¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤ä¤³¤¦¤¤¤¦²¿Ç¯¤â»È¤¦µ¡´ï¤Ë¸Î¾ã¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë´¬¤¼è¤êµ¡¹½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤È²õ¤ì¤¿¤È¤¤Î»ÄÇ°´¶¤¬Âç¤¤½¤¦¡×¤È»×¤¦¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â´¬¤¼è¤ê¼°¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éÈó¾ï¤ËÊØÍø¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒÂ¦´¬¤¼è¤ê¼°USB-C¥±ー¥Ö¥ë·Ï¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤ÎAppleÌîÏº¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¿ÉÕ¤´¬¼è¤ê¥±ー¥Ö¥ëÆâÂ¢¤Î½¼ÅÅ´ï¡×¤³¤È¡ÖCIO NovaPort DUO II¡×¤ò¥»¥Ã¥È¡£
»È¤¦¤È¤¤Ï¡ÖCIO NovaPort DUO II¡×¤«¤éUSB-C¥±ー¥Ö¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¤¢¤éÊØÍø～¢ö
¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¤ÎUSB¥Ýー¥È¤Ë¥ª¥¦¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î¡Ökatamaki¡×¤È¤¤¤¦ÊÒÂ¦´¬¤¼è¤ê¼°¤ÎUSB Type-C¥±ー¥Ö¥ë¤òÀÜÂ³¡£
»È¤¦¤È¤¤Ï¡Ökatamaki¡×¤«¤éUSB¥±ー¥Ö¥ë¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¤¢¤é¥³¥ì¤âÊØÍø～¢ö
¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥ºËÜÂÎ¤Ë¡Ökatamaki¡×¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ»È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç»È¤¨¤ë¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç1Ëü300±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡¢¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡²¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤âー¤ÎÀ¨¤¯ÊØÍø¤À¤«¤é¤â¤¦1¸ÄÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤ÈUSB½¼ÅÅ´ï¤òÊÌ¡¹¤ËÇã¤Ã¤Æ¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥×¤ÏÎ¾ÌÌ¥Æー¥×¤Ç´ùÌÌ¤ËÅ½¤ë¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤Ê¤Î¡¢¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖTAP-B114UC-2¡×¥·¥êー¥º¡¢Èó¾ï¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¥¸¥Ã¥¯¥ê¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ã!!!