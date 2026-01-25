「1973年に劇団（東京ヴォードヴィルショー）を立ち上げ、お客さんが増えてきた’83年ころ、山田洋次監督が芝居を見にきてくださって、『今度、寅さん（33作・夜霧にむせぶ寅次郎）に出てくれませんか』と誘われたんです」

こう語るのは、佐藤B作さん（76）だ。山田監督は「当時は若造だった」B作さんにも丁寧な語り口調のため、優しい人だと安心した。

「ところが最初の撮影シーンのときです。ボクが旅館の部屋で休んでいるところに『すみませんねえ、相部屋をお願いできますか』と女中がやってくるんです。女中役は松竹のベテランの大部屋俳優の方だったそうですが、監督はたった一言のセリフに午前中いっぱい使って『違う！』『何年、女優をやっているんですか!?』と厳しくやり直しをさせる。“B作、これが映画の世界だぞ”と、ほっぺたをはたかれたような感覚でした」

北海道の釧路ロケでは、渥美清さんや中原理恵さんと橋を渡るシーンに臨んだ。

「多くの見学者がいるのに、監督は拡声器を使って何度も『B作、違う！』って言うもんだから、恥ずかしくてね。『君ねえ、これから愛する妻に会うのだから、タクシーに乗るときにあわてて転んだりするだろう』と言われて、転んでみると『わざとらしい！』って。ロケが終わって監督車の中で『君のシーンを増やします』と言われたとき、うれしい半面、『もう、増やさなくていいです』と喉元まで出かかりました（笑）」

B作さんが撮影所に到着すると、渡瀬恒彦さんのシーンを撮影していることが多かった。

「渡瀬さんは、よく監督ともめていました。役を降りるんじゃないかと思うほど一触即発のムード、現場の緊張感が高まるので“このあと、オレの撮影が控えているのに”とハラハラしてねえ（笑）」

一方、渥美さんはNGを出さなかったという。

「渥美さんは体調を崩され、控室では布団を敷いて、台本を手に横になっていることが多かったんです。それでも本番になると、ごく普通のシーンなのに、渥美さんが演じるとなぜか面白くなる。アドリブを入れると、あの山田監督ですら、クスリと笑うんです」

現場で鍛えられてできあがった映画は、家族と一緒に劇場で鑑賞。

「正月の映画館は満杯でね。うれしかったのは、ボクの出ているシーンで笑いが起きたこと。もちろん監督や渥美さんの力ですけど、いっぱしの喜劇人になったような感覚になりました」

『男はつらいよ』（1969〜1995年）

フーテンの寅さんこと車寅次郎（渥美清）が活躍する国民的映画シリーズ『男はつらいよ』。佐藤が出演したのは33作の『夜霧にむせぶ寅次郎』。寅さんだけでなく、風子（中原理恵）やトニー（渡瀬恒彦）など孤独を匂わせる渡世人の生きる世界を描いた。

【PROFILE】

さとう・びーさく

1949年生まれ、福島県出身。舞台や映画だけでなくバラエティ番組などでも活躍。1月21日より新宿紀伊國屋ホールで上演される舞台『ママごと』に出演。