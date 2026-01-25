この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「運転資金は絶対に借り続けてください！いつまでも借り続けるべき借入についてお話します。」と題した動画を公開。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの経営者が誤解している「運転資金」の正しい借り方について解説した。



市ノ澤氏はまず、多くの経営者が運転資金の意味を「勘違いしている」と指摘する。消耗品費や水道光熱費といった日々の経費の支払いを運転資金と捉え、借入で賄おうとするケースが多いが、これは間違いだという。「これは運転資金ではない。借入で賄うような性質の費用じゃない」と市ノ澤氏は断言する。



では、本当の運転資金とは何か。市ノ澤氏は「会社が一時的に立て替えているお金」と定義し、その計算式を「売上債権＋棚卸資産－仕入債務」と示した。具体例としてスーパーマーケットを挙げ、「1億円分の在庫を仕入れるお金は常に立て替え状態。回収してもすぐまた仕入れるから、出 てい きっぱなし」と説明。つまり、事業を継続する限り、この運転資金は常に一定額発生し、なくなることはないのだ。



この性質から、市ノ澤氏は「運転資金は本来、返してはいけない。借りっぱなしにしておくのが正しい借り方」という核心に言及する。しかし、多くの会社は毎月の返済義務がある「証書貸付」で運転資金を賄っており、返済を続けることで手元のキャッシュが減少し、資金繰りが悪化する悪循環に陥っているという。この「借りっぱなし」という考え方は、市ノ澤氏独自の理論ではなく、金融庁も公式資料で認めている正しい資金調達の方法だが、銀行員や税理士、社長自身も知らないことが多いのが現状だと語った。



もちろん、この借り方を実現するには、金融機関の融資審査を通りやすくする必要がある。そのために市ノ澤氏は、(1)数字の管理を徹底すること、(2)資金繰り予定表で返済能力を証明すること、(3)利益を出し決算書を磨くこと、(4)銀行が何を求めているかを理解することの4点が重要だと説いた。「銀行は晴れの日に傘を貸して、雨の日に取り上げる」のではなく、「そもそも日傘しか持っていない」と捉え、会社自身が「雨を降らせない」＝常に良好な経営状態を維持することが、金融機関との良好な関係構築につながると結論付けた。