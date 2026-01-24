タレント小島瑠璃子（32）が、24日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、芸能活動再開後の“NG仕事”について語った。

小島は23年に芸能活動を休止し、中国へ留学することを発表。同年、会社経営者との結婚を発表し、男児を出産したが、昨年夫が急死した。現在は個人事務所でタレント業を再開している。

番組では小島に5つの質問を投げかけた。そのうちの1つが「2026年、狙っているテレビ番組は？」だった。小島は少し考えて「相談したい」と話した。

「求めていただいているということがあるなら、それだけでうれしいことなって感覚がある。前よりも、よりあります」と前置き。「私も心身のバランスを崩した時期が、この1年あったので、何でもやりたいですけど、人を傷つけたり、ちょっといじり強いとか、悪口系は出られなくなると思います。それは難しそう」と本心を明かした。

その上で、「ハッピーなお仕事で、もし求めていただけるところが、私がいてもいいと言って下さるところがあれば」とPR。活動再開に際し、幼なじみの女性に脱サラしてもらい、マネジャーをお願いしている。「幼なじみの人生も一緒に背負っていることにもなるので」と訴えた。