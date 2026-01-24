この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新版】楽天ペイのお得な支払方法・チャージ方法・使い方・注意点を解説！」と題した動画を公開。一度は発表された還元率の改悪が延期となった楽天ペイについて、現状で最もお得に活用するための具体的な方法を徹底解説した。

楽天ペイで最も高い還元率を実現する基本は、支払い元を「楽天キャッシュ」に設定した「チャージ払い」であると氏は説明する。判定期間の1ヶ月間にアプリ内の楽天ポイントカードを2回以上提示すれば、最大1.5%の還元を受けられるという。ただし、ユニクロやマクドナルドなど一部の店舗ではポイント付与の対象外となるため注意が必要だ。このような店舗では、支払い元を「楽天カード」に設定することで1%の還元を確保するのが賢い使い方だと氏は指摘した。

次に、楽天キャッシュへのチャージ方法について、手軽さを重視するなら楽天カードからの「オートチャージ」が便利だと紹介。一方で、さらに高い還元率を追求したいAndroidユーザーには、「楽天Edy」を経由したチャージルートを推奨した。クレジットカードから「ANA Pay」などの他の決済サービスを経由して楽天Edyにチャージし、そこから楽天キャッシュに交換することで、チャージの段階で合計2%以上のポイント還元も可能になるという。この方法は手間がかかるものの、1ポイントでも多くお得を追求したい人にはおすすめの方法だと語った。

また、楽天ペイの「請求書払い」は、支払い上限額が50万円と他社の決済アプリに比べて高く設定されている点が大きなメリットであると解説。高還元ルートでチャージした楽天キャッシュを使えば、固定資産税や自動車税などの支払いでもポイント還元を受けられるため、非常にお得だと強調した。

一度は改悪が発表されたものの、使い方を工夫すれば依然として高い還元率を誇る楽天ペイ。自身のスマートフォンの種類やライフスタイルに合わせて、最適な支払い方法やチャージルートを選択してみてはいかがだろうか。

