「こういうやつがプロに入るんだ」“満塁男”駒田徳広氏が巨人時代に衝撃を受けた1学年下のスーパールーキーとは「岡崎さん、やばいんじゃないの、俺たちって…」

駒田氏は現役時代は満塁男の愛称で知られた（C）産経新聞社

巨人OBで現役時代は「満塁男」の愛称で知られ、昨季限りで巨人3軍監督を退任した駒田徳広氏が1月20日に放送された「プロ野球 レジェン堂」（BSフジ）に出演。巨人のルーキー時代からFAで横浜に移籍した現役時代を振り返った。

奈良県出身。桜井商時代の43本塁打、打率.490とえげつない成績も紹介されながら、ドラフト入団当時の思い出も語られた。

ドラフト指名は1980年と原辰徳氏と同期。

また80年は巨人にとって長嶋茂雄監督が退任、王貞治氏の現役引退とエポックメイキングな年だったことも振り返りながら、驚愕した後輩の存在にも触れた。

自身は当初、投手として入団。投手としての活躍に限界を感じ、すぐに野手に転向が認められたものの、プロ2年目までは1軍出場なしと不振の時期も長かったとした。

そしてそこに入団してきたのは1期下の吉村禎章氏だったとした。

吉村氏はPL学園から81年のドラフト3位で巨人に入団すると1年目の夏に1軍デビューを飾り、2年目には3打席連続アーチを放つなど84試合に出場、打率.326、5本塁打を記録。頭角を現す。