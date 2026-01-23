¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¡È125Ëü¿ÍÄ¶¡É¡ª¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¤¬¡ÈÀ¸»º¼Ô¡õ¥æ¡¼¥¶¡¼¡É¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
ºûÀîÍ§Î¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDIGITAL VORN Future Pix¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30¡Ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î½©¸µÎ¤Æà¡Ê¤¢¤¤â¤È¡¦¤ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢»ºÄ¾ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©¸µÎ¤Æà¤µ¤ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢2013Ç¯¤ËDeNA¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£2016Ç¯11·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¤òÁÏ¶È¡£2017Ç¯8·î¤Ë¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹3Ç¯¤ÇÍøÍÑÎ¨¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î»ºÄ¾ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ËÀ®Ä¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æâ³ÕÉÜ µ¬À©²þ³×¿ä¿Ê²ñµÄÀìÌç°Ñ°÷¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê GI³Ø¼±·Ð¸³¼Ô°Ñ°÷¡¢¥¢¥¹¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥àYoung Global Leaders 2024¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î·Ð°Þ
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¥á¥¤¥ó»ö¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ºÄ¾ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤¬¼«¤é°é¤Æ¤¿ÇÀ»ºÊª¤ä¿©ÉÊ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢2017Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È»ä¤Î¼Â²È¤¬ÇÀ²È¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¡ÈÇÀ²È¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤ëÈÎÏ©¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢8Ç¯Á°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
½©¸µ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î®¹Ô¤·¤¿º¢¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤½¤³¤Þ¤Çº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÁØ¤Ë¤·¤«Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢³°¿©»º¶È¤ÎÄäÂÚ¤Ê¤É¤ÇÈÎÏ©¤ò¼º¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¤¬Áý²Ã¡£
¤½¤³¤Ç¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¤ò¡È¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¤·¤è¤¦¡É¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸»º¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ¼è¤ê´ó¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»ºÄ¾ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈÁ´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¤âµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£¤Ç¤â¡ÈÁ´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¡É¤Î¤â¤È¤ØÂ¤ò±¿¤ÖÍýÍ³
¸½ºß¡¢1Ëü1,000¸®°Ê¾å¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤â125Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡×¡£¤³¤ÎÀ¸»º¼Ô¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ø·¸À¤â¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
½©¸µ¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤ò¿ÆÀÌ¤Î¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¡»¡»¾Þ¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥í¥°¤¬¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡ËÆÏ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¿©ºà¤òÇã¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ÈÀ¸»º¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬·ë¹½»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢ºûÀî¤¬¡Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡È³Ú¤·¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©É×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¦ÉÊ°Ê¾å¤Ë¡È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤¢¤¨¤ÆÁ÷ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÀ¸»º¼Ô¤«¤éÇã¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡È¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡É¤ä¡¢Çã¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÀè¤Ëºî¤ê¼ê¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥µ¥¤¥È¾å¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹©É×¤ò½é´ü¤«¤é¤¹¤´¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¡ÈÌîºÚ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Î¤â¤¦°ìÊâÀè¤ÎÂÎ¸³¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë½©¸µ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤âÁ´¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Î¤â¤È¤ØÂ¤ò±¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤âÆß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÃ±½ã¤Ë»ä¤¬¤ä¤ëµ¤¤¬Í¯¤¯¤Î¤ÇÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¸½¾ì¤Î¥¢¥Ê¥í¥°ºî¶È¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥¬¡¼¥Ç¥ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î´ØÏ¢À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¦¤È¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¼«ÂÎ¤ÏÁ´Éô¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤¬¥Þ¥ë¥·¥§¡Ê»Ô¾ì¡Ë¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤Ç¤¤¿¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤âÆü¡¹¤ÎÇÀºî¶È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢ÁÐÊý¸þ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿Åö½é¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾ðÊóÈ¯¿®¤äEC¡ÊÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤Ë¤âÃÎ¼±¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎ¾¼Ô¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ëÌò³ä¤³¤½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤ÏÎà»÷¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÅ¬Àµ¤Ê²Á³ÊÂÓ¡×¤òÄó¼¨¤·¡¢°ÂÇä¤ê¤òËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ¸»º¼Ô¤«¤é¹ØÆþ¼Ô¤ØÊÖ¿®¤¹¤ëºÝ¤ÎÊ¸°ÆºîÀ®¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®ÌÌ¤Ç¤â¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÅÁÉ¼¤Î½ñ¤´Ö°ã¤¨¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤È°õ»úºÑ¤ß¤ÎÅÁÉ¼¤¬À¸»º¼Ô¤Î¤â¤È¤ËÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£È¢¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½Ð²Ù¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¾õ¶·¤ò»æ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¸»º¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃíÊ¸ÄÌÃÎ¤ò¥á¡¼¥ë¤ÈÆ±»þ¤ËFAX¤Ç¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖÇÀºî¶È¤Î¸½¾ì¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÌÌ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÃÏÌ£¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢°ú¤Â³¤½©¸µ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£»Å»ö½Ñ¤äÌ¤Íè¤Î¿©Âî¤ÎÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÏÃ¤¬Ä°¤±¤ë¤«¤â!?
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9052
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§DIGITAL VORN Future Pix
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 20:00¡Á20:30
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ºûÀîÍ§Î¤
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/podcasts/futurepix/
¡Êº¸¤«¤é¡Ë½©¸µÎ¤Æà¤µ¤ó¡¢ºûÀîÍ§Î¤
