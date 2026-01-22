´öÅÄ¤ê¤é ¡ÈÉÔÃçÀâ¡É Ê®½Ð¤ÎÁê¼ê¤È¡Ö¤Î¤ó¤Ç¤ë¡×Ãç¤è¤·Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÄÌÜÎ©¤Ä¡Ö¥½¥í³è¡×¤ÇÉâ¾å¤·¤¿ÉÔ°Â¤È¤Ï
¡¡1·î21Æü¡¢YOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëikura¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´öÅÄ¤Ï¡¢¡Ô¤¢¤ä¤»¤È¤Î¤ó¤Ç¤ë¡Õ¤È¿¼Ìë1»þº¢¤ËÅê¹Æ¡£YOASOBI¤ÎAyase¤È¤È¤â¤Ë¿©»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±ÍÍ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ayase¤µ¤ó¤âX¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¥ê¥é¤¬¿ì¤Ã¤Æ¤ë¡Õ¤È¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤òÒì¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ô³Ú¤·¤¤¤Í¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢´öÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ô¥¿¥Î¥·¡Õ¤ÈÊÖ¿®¡£2¿Í¤¬SNS¾å¤Ç²ñÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤êÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËX¤Ë¤Ï¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡ÔÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Õ¡ÔÃçÎÉ¤·´¶¤¢¤ë¡Õ¡Ô¾¡¼ê¤ËÉÔÃç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢2¿Í¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¸«Êý¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÎYOASOBI¤Î³èÆ°¤Î»ÅÊý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢Á°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖYOASOBI¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤Î¡ØÂè74²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLaugh¡Ù¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Âç³¢Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¥½¥í¤È¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2026Ç¯5·î¤«¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2¿Í¤Ç¤ÎÏª½Ð¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿YOASOBI¡£1·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØA-Studio+¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë´öÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Ayase¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¯½ªÎ»¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢YOASOBI¤Î ¡ÈÉÔÃçÀâ¡É ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²ò»¶¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥½¥í³èÆ°¤À¤±¤Ë¹Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´öÅÄ¤µ¤ó¤Î¥½¥í³èÆ°¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¡¢2026Ç¯¤Ï¹ñÆâ5ÅÔ»Ô¡¢¥¢¥¸¥¢5ÅÔ»Ô¤Ç¡ØYOASOBI ASIA 10-CITY DOME ¡õ STADIUM TOUR 2026-2027¡Ù¤ò³«ºÅ¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢10Âç¥É¡¼¥à¡õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÃç¤Î¤è¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2¿Í¤Ï ¡ÈYOASOBI¡É ¤¹¤ë¤Û¤ÉÃç¤è¤·¤Ê¤è¤¦¤À¡£