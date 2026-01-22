【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06RP プロトタイプ高機動型ザクII ver. A.N.I.M.E.】 1月23日16時 予約開始 7月 発送予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06RP プロトタイプ高機動型ザクII ver. A.N.I.M.E.」を7月に発売する。プレミアムバンダイで1月23日16時より受注を開始する予定で、価格は8,800円。

本商品は、『機動戦士ガンダム』シリーズに登場した「MS-06RP プロトタイプ高機動型ザクII」をROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.で立体化した可動フィギュア。ジオン公国軍によって、「MS-06F ザクII」をベースに2機が試作された機体で、背部メインロケットの改装と脚部にサブロケットを追加している。後に開発される「MS-06R 高機動型ザクII」の前身となる。

「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06RP プロトタイプ高機動型ザクII ver. A.N.I.M.E.」では、頭部、バックパック、脚部のパーツは設定画に合わせ新規造形で立体化。10個のバーニアエフェクトパーツが付属し、派手な噴射演出を再現できる。武装はザク・マシンガン、ザク・バズーカのほか、ヒート・ホークは展開時と携行時を再現した2種が付属する。

(C)創通・サンライズ