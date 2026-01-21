この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「歯医者が銀歯を進めない本当の理由とは？銀歯と白い歯を徹底比較して解説させていただきます」と題した動画を公開。虫歯治療で使われる「銀歯」とセラミックなどの「白い歯」について、見た目だけでなく、虫歯の大きさ、費用、強度、健康への影響といった多角的な視点からそれぞれのメリット・デメリットを徹底比較した。



まず木村氏は、詰め物・被せ物の選択基準として「虫歯の大きさ」が重要であると指摘。虫歯の範囲が歯の面積の半分以下であればプラスチック樹脂（レジン）で対応できるが、それ以上になると強度が必要なため、銀歯やセラミックといった選択肢になると解説した。その上で、費用を抑えたい場合や、噛む力が強くかかる奥歯などには、丈夫で折れにくい銀歯が有効な場合もあると、そのメリットを説明。特に、金属は薄く作っても強度を保てるため、複雑な形状の虫歯にも対応しやすいという利点を挙げた。



一方で、銀歯には看過できないデメリットも存在する。木村氏は主なデメリットとして「見た目」「金属アレルギー」「二次虫歯のリスク」の3点を挙げる。銀歯に含まれる金属が溶け出すことで歯や歯茎が黒ずんでしまうことや、金属アレルギーを引き起こす可能性があると警鐘を鳴らす。さらに、銀歯は適合性が経年劣化しやすく、歯との間に隙間ができて虫歯が再発しやすいと指摘。「セラミックは適合が悪くなると外れるため早期発見につながるが、銀歯は外れずに中で虫歯が進行してしまうことがある」と、そのリスクを語った。



対する白い歯の代表であるセラミックやジルコニアは、見た目が自然で美しく、金属アレルギーのリスクがない点が大きなメリットだ。しかし、陶器であるため強い力がかかると割れる可能性があり、保険適用の白い歯（CAD/CAM冠）はさらに強度が劣ると説明した。



木村氏は、それぞれの素材に一長一短があることを認めつつも、「入れないで済むなら銀歯は入れない方がいい」と結論。長期的な健康リスクや審美性を考慮すると、白い歯が望ましい選択肢であるとの見解を示した。しかし、最も優れた歯は「自分自身のエナメル質」であり、何よりも虫歯にならないための予防が大切だと締めくくった。