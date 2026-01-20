年収が最も高い職業はパイロット！ 年収「2000万円」超えも珍しくないのはなぜ？

パイロットの平均年収は日本でトップクラス

パイロットの平均年収を、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」から確認してみましょう。こちらの調査では、パイロットは「航空機操縦士」に分類されています。

年収を「きまって支給する現金給与類×12ヶ月＋年間賞与その他特別給与額」で計算すると、令和6年の調査における航空機操縦士の年収は次の通りです。

・126万8400円×12ヶ月＋174万9900円＝1697万700円

航空機操縦士の次に年収が高い職業は「医師」の1338万100円ですが、それよりも350万円以上高い水準です。

また、国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、全給与所得者の平均給与は478万円ということなので、パイロットの平均年収は全体平均を1200万円以上上回っていることが分かります。



パイロットの平均年収が高い理由

パイロットの平均年収が高い理由のひとつは、責任の重さにあると考えられます。大勢の乗客の命を預かることへの緊張やプレッシャーが常にともなう仕事でありながら、勤務が不規則であることから、肉体的な負担も大きいはずです。

また、医師などの職業も同様ですが、専門性の高さも年収につながっていると考えてよいでしょう。パイロットになるためには非常に倍率の高い就職試験を突破し、採用後もトレーニングを積み重ねなければなりません。

さらに、心身の状態を常に整えておき、万全な体調で操縦できるようにしておく必要があります。体調を崩してしまうと簡単には復帰できず、そのままパイロットに戻れなくなる人もいるようです。

そのようなリスクを抱えていることも、パイロットの年収が高い理由のひとつでしょう。



パイロットの平均年収がピークを迎える年齢は？

パイロットの平均年収は、年齢によっても大きく変わります。

前述の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、航空機操縦士の年齢別の平均年収は表1のようになっています。

表1

年齢階級 平均年収 20～24歳 322万4900円 25～29歳 696万800円 30～34歳 1234万3300円 35～39歳 1650万3300円 40～44歳 2062万2500円 45～49歳 2190万3200円 50～54歳 2656万4000円 55～59歳 2910万9100円 60～64歳 1495万5600円 65～69歳 1513万500円 70歳以上 1008万1500円

出典：厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」を基に筆者作成

パイロットの年収が最も高くなるのは「55～59歳」の2910万9100円、次いで「50～54歳」の2656万4000円です。年齢によっては年収2000万円を超えることも珍しくないでしょう。



パイロットの平均年収は年齢によっては3000万円近い場合もある

厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、パイロットの平均年収は1697万700円で、次に年収が高い医師より350万円以上、給与所得者全体の平均給与より1200万円以上上回っていることが分かります。

パイロットの平均年収が高い理由は、責任の重さやリスクの大きさ、専門性の高さなどが挙げられます。年齢によっては年収が3000万円近い金額になることもあるようですが、それだけ大変な仕事であると考えてよいでしょう。



出典

e－Stat政府統計の総合窓口 厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 表番号1 職種（小分類）別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計）、表番号5 職種（小分類）、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額（産業計）

国税庁 令和6年分 民間給与実態統計調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー