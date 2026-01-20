主人が飲み会後、節約のためにコインパーキングで車中泊するそうです。これって大丈夫ですか？違反などにならないでしょうか。

コインパーキングでの車中泊は規約違反になる場合がある

コインパーキングは有料で駐車スペースを借りる仕組みのため、「駐車料金を払っているなら寝てもいいのでは？」と考えがちです。実際、法律上ただちに車中泊が犯罪になるケースばかりではありませんが、利用規約や周辺環境次第で問題になることがあります。

コインパーキングを運営しているエコロシティ株式会社の利用約款には、車中泊は近隣等への迷惑行為にあたるとして禁止とされています。規約違反になると、追加料金や警告、最悪の場合は管理会社から退去を求められることもあるため注意が必要です。

また、コインパーキングはあくまで「駐車」のための場所であり、宿泊施設ではありません。エンジンをかけたまま長時間滞在したり、車外に出て椅子を置くなどキャンプに近い行為をしたりすると、周囲の迷惑になり通報されるリスクも高くなります。節約目的であっても、まずは「そこが車中泊を想定した場所ではない」点を押さえておくことが大切です。



車中泊が問題になるのは、大きく分けて「コインパーキング側のルール」「近隣への迷惑」「停め方の違反」の3つです。まず規約面では、前述のとおり車内滞在を禁止している駐車場もあります。

たとえ明記されていなくても、管理会社が「目的外利用」と判断すれば注意される可能性はあります。特に月極駐車場と併設の場所、住宅街の小規模駐車場などは、苦情が入りやすい傾向があります。

次に迷惑行為として代表的なのが、深夜のドア開閉音、アイドリング、車内の会話や音楽、ゴミの放置です。これらは軽い気持ちでも通報対象になり、警察が来れば職務質問や移動を求められるケースもあります。

さらに道路交通上の問題として、駐車枠からはみ出す停め方や、出入り口をふさぐ形の停車は違反になり得ます。安全に寝るつもりが、結果的に他人の通行や駐車を妨げるとトラブルが大きくなるため注意しましょう。



お金より大切な「安全面」のリスクを見落とさない

節約のための車中泊は一見合理的に見えますが、最大の問題は安全面です。飲み会後で疲れている状態は注意力が落ちやすく、睡眠環境としても万全ではありません。

冬場は低体温症や一酸化炭素中毒、夏場は熱中症のリスクがあり、特にエンジンをかけたまま寝る行為は危険です。さらに、深夜帯の駐車場は人通りが少なく、防犯面でも不安が残ります。

また、飲酒後の場合は特に注意が必要です。運転していないとしても、酔った状態で車に乗り込むと「これから運転するつもりでは？」と誤解されることがあります。鍵の位置やエンジンの状態によっては、トラブルの原因になりかねません。

加えて、長時間同じ姿勢で寝ると体が痛くなり、翌朝に運転するのも危険です。節約額と引き換えに健康や事故リスクを上げてしまわないか、冷静に比較しておきましょう。



節約目的の車中泊は「違反より先に安全とトラブル」を要注意

コインパーキングでの車中泊は、直ちに違法とは限らない一方で、利用規約違反や近隣トラブルにつながる可能性があります。特にアイドリングや騒音、ゴミ放置は通報されやすく、管理会社や警察の対応が入ることもあるため注意が必要です。

さらに、体調面・防犯面のリスクを考えると、数千円の節約以上の損失になる場合もあります。可能なら宿泊施設や仮眠スポットを活用し、どうしても車内で休むなら短時間・静かに・安全第一で行動しましょう。



