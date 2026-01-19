お笑い芸人のやす子（27）にまたもや炎上案件だ。1月12日放送の「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」（日本テレビ）に彼女は審査員として出演したのだが、出場者に対する「とんでもなくつまんなかったですー」とのコメントが辛辣すぎるというのだ。

＊＊＊

【写真を見る】メンタルが限界？ 心配になるやす子のXでの投稿

やす子に「つまらなかった」と評されたのは大トリとして登場した仮装大賞の“名物おじさん”、史上最多の54回目の出場となる三井勝彦さん。この日は「お腹でGO！」と題し、へそ周りの腹を丸い穴から覗かせ、そこから見える部分だけで、梅干しを食べたときの口元や絵画「モナリザ」の片目など様々なものに見立てていった。会場もシーンとしていたし、点数も20点満点中の7点に終わった。

実は口火を切ったのは、欽ちゃんこと司会の萩本欽一（84）だった。

萩本：いつもはもう少しウケるんだけどねー。

三井：今日は流れが悪いと思ってました。（17回出場の）山口さんもダメだったし、（33回出場の）大塚さんもダメだったし、多分これは無理だなと感じました。

当の本人が手応えのなさを認めていたのだ。そこで挙手したのがやす子だった。

やす子：私、三井さん大好きで、今日、楽しみに来たんですけど、今日とんでもなくつまんなかったですー。はいー。三井さん、どうしたんですか？

会場から笑い声が起き、三井さんも笑顔でこう答えた。

三井さん：また来ます！

たったこれだけのことだが、ネット記事が配信されるとSNSで炎上した。民放プロデューサーは言う。

好感度が上がりすぎた

「やす子の『とんでもなくつまんなかったですー』という発言だけが切り取られて炎上したんでしょうね。もっとも、彼女の“毒ある発言”がたびたび物議を醸しているのも事実です。昨年12月に『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ）に出演した際、不正解を出したアイドルグループ・KEY TO LIT（キテレツ）の猪狩蒼弥に対し、『猪狩くん、だからデビューできないんだよ』とイジったことでキテレツのファンから不評を買いました」

猪狩に対しての発言はまだある。

「1月10日放送の『逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジ）に出演した際も『猪狩くんは全部の仕事で爪痕残そうとしてるところが、ちょっと、あのー、キツイかな』との発言がXで拡散されました」

やす子といえば、2024年の「24時間テレビ」でチャリティーマラソンのランナーを務めたことで好感度が上がり、“いい人”イメージが定着したことは記憶に新しい。

「むしろ好感度が上がりすぎて、お笑い芸人として生きづらくなっているようです。そんな悩みを『24時間テレビ』の放送後に出演した『酒のツマミになる話』で打ち明けていました」

現場で歓迎されるやす子の毒

やす子：やっぱりマラソンだとか、そういういろいろなバックボーンが出てしまってから、ちょっとロケをすると「いい子だね」「かわいいね」みたいな。ちょっと聖人化しすぎていて。プライベートでもいい人でい続けなきゃいけないのかなっていうので、最近は苦しくなって、外出もしなくなってしまって……。

「バラエティ番組という芸人にとっての戦場では“いい人”キャラでは戦えない現実を思い知らされたのだと思います。そのため、芸人としての引き出しを増やしたいという思いが“毒ある発言”に繋がっているのでしょう。所属事務所からは『はいー』というフレーズを控え、迷彩服キャラからの脱皮を指示されているとも聞きますから、新たなキャラ作りに必死なのだと思います」

時折、自身のXで「心疲れました」など“弱メンタル”をさらけ出す揺り戻しが起こるのは、その必死さゆえかもしれない。とはいえ、キャラ変はそうそう簡単にできるものだろうか。

「過去には、天才子役の“いい子”から毒舌タレント、無頼派タレントとして成功した杉田かおる（61）の例もありますし、ベッキー（41）もキャラ変が成功しつつあります」

もっともやす子の場合、今のところ“毒舌”と言われるほどの毒を感じられない。

「その程度の毒ですら話題になるほど、やす子の好感度が上がりすぎたわけです。ただし、現場では毒を吐くやす子が面白いと歓迎されています。毒舌と叩かれるほどの毒はなく、可愛げのあるキャラとのギャップを楽しめる人が増えればいいのですが」

ともあれ、「仮装大賞」を降りると言われていた欽ちゃんが今回も元気に出演してくれたのは救いだ。

デイリー新潮編集部