誕生から30年「大たまごっち展」“体感型”でキャラクターに会える場所や死因が書かれた“お墓”も 世代超え今は第4次ブーム
あの「たまごっち」が今、4度目のブームを迎えているといいます。
2026年は誕生から30年。
展覧会を、ドンピシャ世代の記者が取材しました。
記者は、第3次ブームが続く2009年に小学校に入学しました。
取材した東京・六本木ミュージアムで開かれている「大たまごっち展」は体感型。
入り口の先にある「窓の部屋」では、たまごっちの視点で外の世界を見ることができます。
キャラクターに会える場所もあります。
温泉好きな「くちぱっち」の横には温泉がありました。
さらに、たまごっちのお墓もあります。
壁には、たまごっちの死因がぎっしり書いていました。
たまごっちの大きな特徴は、育てる一方、世話をしないでいると死んでしまうという機能。
会場でも、「死因が書かれていて心当たりが…」、「何で死んじゃったのって、これ見て懐かしい気持ちになった」といった声が聞かれました。
ほかにもさまざまな思い出が。
来場者：
お母さんに預けて、帰ってきたらすぐやっていた。
今はベビーシッター機能が搭載されています。
そのほかにも、私たち飼い主を監視している部屋や誕生の歴史を紹介するエリア、そしてグッズ売り場もあります。
来場者からは「（Q. 全部で何個買った？）40個。パパが絶望していた」、「昔から好きなので特別だよね。たまごっちは」、「（子どもと）同じものを一緒に遊んでいるのが不思議な感じで、すごくうれしい。こういうふうに続いてくれて」と、さまざまな声がありました。
「大たまごっち展」は2月2日まで開催されています。