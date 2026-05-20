歌舞伎俳優の中村獅童さん（53）と中村夏幹くん（5）親子が、日本テレビの単独取材に応じ、東京・歌舞伎座で上演される「六月大歌舞伎」（6月3日初日〜25日千穐楽）昼の部『子連れ狼』に挑む心境を語りました。また、来年2027年に小学生となる夏幹くんが楽しみにしていることを明かしました。2人が出演する『子連れ狼』は、1973年から1976年にかけて放送された、獅童さんの叔父・萬屋錦之介さんの主演ドラマ。妻を殺された拝一刀と