応援したくなる逸材だ。プロ２年目のロッテ・広池康志郎投手（２３）だ。１７日の対オリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で自己最多の１０５球を投げ７回１失点の好投で先発初白星となる今季初勝利を挙げた。左足を高く上げ、ヒップファーストで打者に向かってゆくフォームが、ロッテのエースだった村田兆治さんのマサカリ投法に似ていると言われているが、私は元巨人の西本聖投手が脳裏に浮かんだ。漫画のように高く左