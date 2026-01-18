2025年に売れたデスクトップPC TOP10、アップルとNECが上位争い
「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Mac mini Apple M4
MU9D3J/A（アップル）
2位 LAVIE A23
A2355/JAB（NEC）
3位 LAVIE A23
A2355/GAB（NEC）
4位 LAVIE A27
A2795/JAB（NEC）
5位 Mac mini Apple M4
MCYT4J/A（アップル）
6位 Mac mini Apple M4
MU9E3J/A（アップル）
7位 Mac mini Apple M4 Pro
MCX44J/A（アップル）
8位 LAVIE A27
A2797/GAB（NEC）
9位 HP All-in-One 24-cr2000
BD5A6PA-AAAB（HP）
10位 iMac Apple M4 シルバー
MWUC3J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
