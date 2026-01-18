Mac mini Apple M4

　「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Mac mini Apple M4

MU9D3J/A（アップル）

2位　LAVIE A23

A2355/JAB（NEC）

3位　LAVIE A23

A2355/GAB（NEC）

4位　LAVIE A27

A2795/JAB（NEC）

5位　Mac mini Apple M4

MCYT4J/A（アップル）

6位　Mac mini Apple M4

MU9E3J/A（アップル）

7位　Mac mini Apple M4 Pro

MCX44J/A（アップル）

8位　LAVIE A27

A2797/GAB（NEC）

9位　HP All-in-One 24-cr2000

BD5A6PA-AAAB（HP）

10位　iMac Apple M4 シルバー

MWUC3J/A（アップル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。