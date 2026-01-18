100均マニアが何度もリピ買いしてる♡サイズを変えられる収納
商品情報
商品名：伸縮トレーL、伸縮トレーM
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：【L】縦15×横21〜33×高さ8cm、【M】縦9×横21〜33×高さ8cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4977425208976、4977425208877
長さを自由に変えられる！セリアマニアがリピ買いする『伸縮トレー』
今回は、セリアマニアの筆者が日頃から愛用する、おすすめの商品『伸縮トレー』をご紹介します。
こちらは、サイズを細かく変えられるという、とても画期的な収納グッズ。収納する場所の奥行きに合わせて長さを変えられるため、効率よく収納できます。
もう何度リピしたかわからないほどお気に入りのアイテムです！筆者はセリアの収納グッズ売り場で見つけました。
2つのパーツが重なり合っているような構造になっています。
引っ張るだけで、簡単にトレーの長さを調整できます。
今回は2サイズ買い足してみました。
こちらは『伸縮トレー』のLサイズです。
サイズは約縦15×横21〜33×高さ8cmとなっており、大きめのアイテムを収納するのに向いています。
パッケージ通りに衣類を収納してみました。
服の厚みにもよりますが、こちらのLサイズにはTシャツが4枚入りました。
いろいろな場所に置けるから整理整頓が捗る！
『伸縮トレー』のMサイズは、細々としたものを収納するのにぴったり。
サイズは約縦9×横21〜33×高さ8cmとなっています。
Mサイズのほうには、靴下が4セット入りました。
仕切りが無い分、靴下の厚み関係なく効率よく収納しやすいため整理整頓が捗ります！
家中のいろいろな場所で使用できるのも魅力です！
試しに机の下の収納スペースに置いてみましたが、長さを変えられるので難なく収まりました。
玄関先の棚、キッチンの戸棚、洗面台下など…あらゆる場所で使いやすくておすすめです。
今回はセリアの『伸縮トレー』の2種類のサイズをご紹介しました。
もっといろいろなサイズが出て欲しいなと思うくらい、かなり便利なアイテムです！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。