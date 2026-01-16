¡Ô15ºÐ¤ï¤¤¤»¤Ä¥Ó¥Ç¥ªÈÎÇä¤ÇÂáÊá¡ÕAKB48¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¡ÄGACKT¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡Ê51¡Ë¤¬Èï³²¾¯½÷¤Ë¸«¤»¤¿¡È¿È¾¡¼ê¤¹¤®¤ë¡ÉÎ¢¤Î´é
¡¡15ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤È¤ÎàÐêø¤Ê¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤·¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï1·î7Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ö¥«¥±¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡×¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î°À(¤¢¤ï)ÄÅ(¤Å)¾´(¤¢¤¤é)ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤òÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤äAV½Ð±éÈï³²ËÉ»ß¡¦µßºÑË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ÀÄÅ¾´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡£¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¹õ±ï¤Î¥á¥¬¥Í¤¬ÆÃÄ§Åª¡£Î¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©︎Nobuyuki_Yoshikawa/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¸½¶â4Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×
¡¡»ö·ïÅö»þ¡¢¾¯½÷¤Ï²È½ÐÃæ¤Ç¡¢µîÇ¯7·î¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¡Ö¥È¡¼²£¡×ÉÕ¶á¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊäÆ³¤µ¤ì»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡Ö°ÀÄÅ¤Ï¾¯½÷¤Ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÏ©¾å¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢¸½¶â4Ëü±ß¤òÅÏ¤·¤ÆÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¾å¡¢¡Ø´é¤ÏAI¤Ç²Ã¹©¤¹¤ë¤«¤é¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ï¥á»£¤êÆ°²è¤ò»£±Æ¡£¼ÂºÝ¤Ï»õ¤òÇò¤¯¸«¤»¤ë²Ã¹©½èÍý¤ò¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤¬È½ÊÌ¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤òÌµÃÇ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡±ÇÁü¤Ë¤Ï°ÀÄÅ¤âÃËÍ¥Ìò¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÜ½Ð¤·Ë¹¤Ë¿å±ËÍÑ¥´¡¼¥°¥ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢´é¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¿È¾¡¼ê¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤«¤é¤ÏàÐêø¤ÊÆ°²è¥Ç¡¼¥¿1700ÅÀ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç10Âå¤«¤é20Âå¤Î½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤¬´ÆÆÄ·óÃËÍ¥¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÍÍ¤ÎAV¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç1ËÜ5000±ß¤Û¤É¤ÇÈÎÇä¤·¡¢1000Ëü±ß°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
GACKT¤È¿Æ¤·¤¯¡Ö¸ß¤¤¤Ë¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î°ÀÄÅ¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎGACKT¤È¿Æ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¶È³¦¤Î°ìÉô¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥±¥ë¼Ò¤Ï¡¢GACKT¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡½½¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ÏGACKT¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÆ±À¤Âå¤Î2¿Í¤Ï°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÈ¯·¡¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë°ÀÄÅ¡£ºî¶Ê¤â¼ê³Ý¤±¡¢AKB48¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¶ÊÄ´¤¬Â¿¤¯¡¢¶È³¦¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊá¤ò¼õ¤±¤ÆGACKT¤ÏX¤ò¹¹¿·¡£¡Ò¤³¤Î»ö¼Â¤ò½Å¤¤¸½¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÒÅÜ¤ê¤è¤ê¤âÀè¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¼¤¤¼ºË¾¤È·ù°´¶¡¢¤½¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤µõ¤·¤µ¤À¡Ó¡Ò¾¯¤·¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢Î¢¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¥Ø¥É¤¬½Ð¤ë¡Ó¤È¡¢ÆÍ¤Êü¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Àµ·î¹±Îã¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤ÇÄ¶¿ÍÅª¤ÊÌ£³Ð¤ä²»´¶¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¡Ö°ìÎ®¡×¤ò¸«È´¤¡¢ÌµÇÔµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎGACKT¡£µìÍ§¤ÎÎ¢¤Î´é¤Þ¤Ç¤Ï¸«È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î22Æü¹æ¡Ë