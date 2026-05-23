４日間の“死の逃避行”の果てに…’25年10月27日、千葉地裁で開かれた住中隼（すみなか・じゅん）被告（仮名・裁判当時41）への判決公判で、裁判長は「懲役５年」（求刑６年）を言い渡した。さかのぼること数ヵ月前の同年５月、東海地方居住の住中被告は未成年者誘拐の容疑で千葉県警に逮捕された。SNSで知り合った女子高生Aさん（事件当時15歳）に自殺願望があることを利用して呼び出し、４日間にわたってAさんを連れ回し、ホテ