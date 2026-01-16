¥¤¥®¥ê¥¹¡ÖÁö¹ÔÀÇ¡×Æ³Æþ·èÄê¤ÇÄã½êÆÀÁØ¤ÎÄÌ¶Ð¤äÄÌ±¡¤ËÂçÂÇ·â¡¢¤º¤µ¤ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡È²þ¤¶¤ó¡É¤Î²ÄÇ½À
¡¡ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¸½¾õ¤Ë¡¢¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤ë!¡¡³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤!¡×¤Ê¤ó¤ÆÌÜ¤¯¤¸¤é¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤â´ðËÜ¤Ï°ì½ï!¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¡Ö¾×·â¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¡Ö¥È¥Û¥Û¡×¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤Î²¼À¤ÏÃ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢X¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖMay_Roma¡×¡Ê¤á¤¤¤í¤Þ¡Ë¤³¤ÈÃ«ËÜ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÀÇ¶â¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ±¡¤ËÂçÂÇ·â!!¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç'28Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÖÁö¹ÔÀÇ¡×¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Ì±°Õ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡ÖÁö¹ÔÀÇ¡×Æ³Æþ
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2³¬·ú¤Æ¤ÎÀÖ¤¤¥í¥ó¥É¥ó¥Ð¥¹¤ä¡¢¡Ø007¡Ù¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ü¥ó¥É¥«¡¼¡×¤³¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤·¤«¤·º£¸å¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡ÖÇ³ÎÁÀÇ¡×¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ³ÎÁÀÇ¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¢¤¿¤ê°ìÄê³Û¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¡ÊÇ³ÎÁ¤òÂ¿¤¯»È¤¦¡Ë¿Í¤Û¤ÉÂ¿¤¯ÀÇ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç³ÎÁÀÇ¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬!¡¡¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤Ï2028Ç¯4·î¤«¤é¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó1.6¥¥í¡Ë¤¢¤¿¤ê3¥Ú¥ó¥¹¡ÊÌó6±ß¡Ë¤ò¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï1¥Þ¥¤¥ë¤¢¤¿¤ê1.5¥Ú¥ó¥¹¡ÊÌó3±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¨¡Â¯¤Ë¸À¤¦¡ÖÁö¹ÔÀÇ¡×¤ÎÆ³Æþ¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¡£²¾¤Ë¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÇÇ¯´Ö5000¥¥íÁö¤í¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢Ìó1Ëü8750±ß¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡ÖÄ¶ÄãÇÓ½Ð¥¾¡¼¥ó¡×¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê12¡¦5¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2400±ß¡Ë¤ò»Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÎØ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡ÖÁö¹ÔÀÇ¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ³Æþ¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¹ñÌ±¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï«Æ¯ÅÞ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼À¯¸¢¤ÏÌ±°Õ¤òÌµ»ë¤·¤Æ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡ÖÁö¹ÔÀÇ¡×¤Ï¼Ö¸¡»þ¤Ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿·¼Ö¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÐÏ¿1Ç¯ÌÜ¤È2Ç¯ÌÜ¤ÎµÇ°Æü¤Ë¡¢ËèÇ¯Áö¹Ôµ÷Î¥¤ÎÅÀ¸¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áö¹Ôµ÷Î¥¤Î·×Â¬¤Ï¡¢¼ÖºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö²þ¤¶¤ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢²ò·è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÆ³Æþ¤Î·èÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¡£¡Ö'28Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¡ÖÇ³ÎÁÀÇ¡×¡ÖÁö¹ÔÀÇ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¡ÖÄ¶ÄãÇÓ½Ð¥¾¡¼¥óµ¬À©¡×¨¡¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê²£Ë½¤ÊË¡Î§¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸½ºß¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö´ë¶È¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Çµ¬À©¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢Äã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ë¤ÏÂçÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£ÄÌ¶Ð¤äÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼Ö¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë²È·×¤Ï¡Ö²Ð¤Î¼Ö¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£