¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ÖÇ¯¶â·î25Ëü±ß¡×¤Î70ºÐÃËÀ¡¢·«²¼¤²¼õµë¤ÇÏ·¸å°ÂÂÙ¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÉÂ±¡Êë¤é¤·¤Î¸í»»
Ï·¸å¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¸øÅªÇ¯¶â¡£¼õµë³«»Ï»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤òÁªÂò¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÇ¯¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤â½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬É¬¤º¤·¤â°ÂÂÙ¤ÊÏ·¸å¤òÌóÂ«¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¼ê¸ü¤¤Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°ìÅ¾¤·¤Æ²á¹ó¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·î25Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð°ÂÂÙ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ä70ºÐ¡¢ÆÈ¿ÈÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¢¤ì¤Ð¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤ª¶â¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê70ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤äÄ¹À¸¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÈ÷¤¨¡¢¼õµë³«»Ï¤ò5Ç¯´ÖÃÙ¤é¤»¤ë¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤òÁªÂò¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢70ºÐ¤«¤é¤Ï·î³ÛÌó25Ëü±ß¤È¤¤¤¦¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÇ¯¶â³Û¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤È¤Ï15Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¡£¸µºÊ¤«¤é¿§¡¹¤È¿áÄ°¡Ê¤Õ¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤âÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç°úÂà¸å¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢¼ñÌ£¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¥´¥ë¥Õ¤Ç¤â³Ú¤·¤â¤¦¡×¡½¡½¤½¤¦°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¼õµë³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«¿ô¥«·î¸å¡¢³°½ÐÀè¤Ç°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç°ÅÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£
µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¸¶°ø¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¡£¹¬¤¤È¯¸«¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÆþ±¡¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢º¸È¾¿È¤Ë·Ú¤¤Ëãáã¡Ê¤Þ¤Ò¡Ë¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÛÄê³°¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤ò¤»¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤Ï¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ò¹¯¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£¤â¤¦·ò¹¯¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÂ±¡¤ÎÅ·°æ¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Î´î¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂÑ¤¨¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¹â³Û¤Ê°åÎÅÈñ¤äÆþ±¡Èñ¤Ï¡¢½áÂô¤ÊÇ¯¶â¤Ç½½Ê¬¤ËÏÅ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÌ²ñ¤ËÍè¤ë²ÈÂ²¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤Ä¤é¤µ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëÁê¼ê¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÂ±¡¤È¤¤¤¦´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Ì´¸«¤¿Íª¡¹¼«Å¬¤Ê°úÂàÀ¸³è¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÎÅÍÜÀ¸³è¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂà±¡¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»ä¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¤¯¤Î¤¬²¯¹å¤Ç³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤¬°ìÃÊ¤È¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
·ò¹¯¤ò¼º¤Ã¤¿»þ¡¢25Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤Î¿´¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¼«Í³¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤¿ÈÂÎ¤È¡¢Ã¯¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤À¤±¤¬¡¢Èà¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
70Âå20¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÍ×²ð¸î¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â·«²¼¤²¼õµë¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©
Ï·¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ø²ð¸îµëÉÕÈñÅù¼ÂÂÖÅý·×·îÊó¡ÙÅù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Î¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ëÍ×²ð¸îÇ§Äê¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢40¡Á64ºÐ¤Ç¤Ï0.4¡ó¡¢65¡Á69ºÐ¤Ç¤Ï2.9¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢70¡Á74ºÐ¤Ç5.8¡ó¡¢75¡Á79ºÐ¤Ç11.6¡ó¡¢80¡Á84ºÐ¤Ç26.2¡ó¡¢85ºÐ°Ê¾å¤Ç60.1¡ó¤È¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤Ë²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯16.6¡ó¡£¡ÖÇ¾·ì´É¼À´µ¡ÊÇ¾Â´Ãæ¡Ë¡×16.1¡ó¡¢¡Ö¹üÀÞ¡¦Å¾ÅÝ¡×¤¬13.9¡ó¡¢¡Ö¹âÎð¤Ë¤è¤ë¿ê¼å¡×13.2¡ó¡¢¡Ö´ØÀá¼À´µ¡×10.2¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¡Ê2022Ç¯¿ä·×ÃÍ¡Ë¤Ï¡¢ÃËÀ72.57ºÐ¡¢½÷À75.45ºÐ¤Ç¤¹¡£70Âå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉÂ±¡¤¬Í§¤À¤Á¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤È·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÎÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤Ï9¡Á12ºÐÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ ¡ÈÉÔ·ò¹¯¤Ê´ü´Ö¡É ¤Ï¡¢Ï·¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¤ê¤¬70ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¶â¤Î·«²¼¤²¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¡¹Áá·×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿Ã±¿È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸ÉÆÈ»à¥ê¥¹¥¯¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢Àº¿ÀÅªÉéÃ´¡¢¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ±¿È¹âÎð¼Ô¤Î¸ÉÆÈ²½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¡Û
¡¦¸ÉÆÈ»à¤Î¥ê¥¹¥¯¡§ °ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¯¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢ÂÎÄ´°²½¤ä»ö¸Î¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
¡¦Àº¿ÀÅª¸ÉÎ©¡§ ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬¸º¤ê¡¢¸ÉÆÈ´¶¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ä¤¹¤¤¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ï¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦À¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤ÎÄã²¼¡§ Íê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢À¸³è°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤ä·ò¹¯´ÉÍý¡Ê¿©»ö¡¢ÉþÌô¤Ê¤É¡Ë¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸«¼é¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶ÛµÞÄÌÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÉÎ©¤òËÉ¤¤¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£