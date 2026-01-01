¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Ö²«¶âÈæ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¥½¡¼¥¹¤â´ÊÃ±¼êºî¤ê by¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö²«¶âÈæ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¥½¡¼¥¹¤â´ÊÃ±¼êºî¤ê by¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó¡× ¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÏÂ¤¨¡× ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¹¡¼¥×¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
º£Æü¤Ï¤´ÃÚÁö¤À¤Í¡¢¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¡£²ÈÂ²¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤¦¤Á¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼çºÚ¡Û²«¶âÈæ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¥½¡¼¥¹¤â´ÊÃ±¼êºî¤ê by¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó
Ä´Íý»þ´Ö¡§40Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§486Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
±ö ¾®¤µ¤¸1/2
¶Ì¥Í¥® (Ãæ)1/2¸Ä
¥Ð¥¿¡¼ 10g
±ö ¾¯¡¹
ÍÏ¤Íñ 1¸ÄÊ¬
¥Ñ¥óÊ´ 1/4¥«¥Ã¥×
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
¥Ê¥Ä¥á¥° ¾®¤µ¤¸1/8
¥ª¡¼¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹ (¥Ñ¥¦¥À¡¼)¾®¤µ¤¸1/8
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä
¥±¥Á¥ã¥Ã¥× Âç¤µ¤¸2
¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸1
ÀÖ¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸1
¤¤Óº½Åü ¾®¤µ¤¸1/2
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1/2
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1/2
¿å 50ml
¥Ð¥¿¡¼ 10g
¾®ÇþÊ´ ¾®¤µ¤¸1/2
¡ãÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¡ä
¥«¥Ö 1¸Ä
¥«¥Ö¤ÎÍÕ 1¸ÄÊ¬
±ö ¾¯¡¹
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¾®ÇþÊ´¤òÎý¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£¡ãÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¡ä¤Î¥«¥Ö¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Éý1cm¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÍÕ¤ÏÄ¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¤äÍÏ¤Íñ¤Ï»È¤¦Ä¾Á°¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. ÍÏ¤Íñ¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Ý¥Ã¥Æ¥ê¤¹¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£¥Ñ¥óÊ´¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤ê¡¢ßÖ¤á¤¿¶Ì¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¼ê¤Ç¼êÁá¤¯º®¤¼¤ë¡£
»ØÀè¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤Æù¤¬Íñ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
3. 2ÅùÊ¬¤Ë¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëÍ×ÎÎ¤Ç¶õµ¤È´¤¤ò¤·¤Æ¾®È½·¿¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Ãæ±û¤ò¤Ø¤³¤Þ¤¹¡£Ê¬ÎÌ³°¤Î¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤«¤é¤á¤ë¡£
¾®ÇþÊ´¤ò¤«¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æù½Á¤¬Î®½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢·¿Êø¤ì¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
4. (3)¤È¥«¥Ö¡¢¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÂ¤Ù¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£4¡Á5Ê¬¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥«¥Ö¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£³¸¤ò¤·¤Æ3¡Á5Ê¬ÄøÅÙ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Ãæ±û¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
5. (4)¤Î¥«¥Ö¤Ë±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥«¥Ö¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼ÑµÍ¤á¤ë¡£
6. (5)¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤é¤á¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥«¥Ö¤È¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÏÂ¤¨
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ø¤·¤¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï´Å¤ß¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§193Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¥¯¥ë¥ß 20g
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º 20g
º£²ó¤Ï¤»¤¤¤í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. (1)¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢¥¯¥ë¥ß¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¡¢¼ê¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ëº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¹¡¼¥×
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¥³¥ó¥½¥á¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡£¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼ÆÃÍ¤Î¹á¤ê¤ò¥Ê¥Ä¥á¥°¤¬Í¥¤·¤¯ÍÞ¤¨¡¢Ì£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§96Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã
¶Ì¥Í¥® 1/4¸Ä
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1/2
±ö ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
¿å 400ml
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸1.5
¥Ê¥Ä¥á¥° ¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦ Å¬ÎÌ
2. ¿å¡¢ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¤ò²Ã¤¨¤Æ³¸¤ò¤·¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¡¢4¡Á5Ê¬¼å²Ð¤Ç¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÃí¤®¡¢ÁÆ¤Ó¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£
