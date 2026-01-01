¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö²«¶âÈæ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¥½¡¼¥¹¤â´ÊÃ±¼êºî¤ê by¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó¡× ¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÏÂ¤¨¡× ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¹¡¼¥×¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
º£Æü¤Ï¤´ÃÚÁö¤À¤Í¡¢¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤½¤¦¡£²ÈÂ²¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤ª¤¦¤Á¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÉûºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£

¡Ú¼çºÚ¡Û²«¶âÈæ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° ¥½¡¼¥¹¤â´ÊÃ±¼êºî¤ê by¶â´Ý Íø·Ã¤µ¤ó


Ä´Íý»þ´Ö¡§40Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§486Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¹ç¤¤¤Ó¤­Æù  250g
  ±ö  ¾®¤µ¤¸1/2
¶Ì¥Í¥®  (Ãæ)1/2¸Ä
  ¥Ð¥¿¡¼  10g
  ±ö  ¾¯¡¹
ÍÏ¤­Íñ  1¸ÄÊ¬
¥Ñ¥óÊ´  1/4¥«¥Ã¥×
¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä
  ¥Ê¥Ä¥á¥°  ¾®¤µ¤¸1/8
  ¥ª¡¼¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹  (¥Ñ¥¦¥À¡¼)¾®¤µ¤¸1/8
  ÁÆ¤Ó¤­¹õ¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
¡ã¥½¡¼¥¹¡ä
  ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×  Âç¤µ¤¸2
  ¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹  Âç¤µ¤¸1
  ÀÖ¥ï¥¤¥ó  Âç¤µ¤¸1
  ¤­¤Óº½Åü  ¾®¤µ¤¸1/2
  ¤·¤ç¤¦¤æ  ¾®¤µ¤¸1/2
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1/2
  ¿å  50ml
  ¥Ð¥¿¡¼  10g
  ¾®ÇþÊ´  ¾®¤µ¤¸1/2
¡ãÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¡ä
  ¥«¥Ö  1¸Ä
  ¥«¥Ö¤ÎÍÕ  1¸ÄÊ¬
  ±ö  ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¶Ì¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢ÍÏ¤±¤À¤·¤¿¤é¶Ì¥Í¥®¤È±ö¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¥Ð¥Ã¥ÈÅù¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£

¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤Î¥Ð¥¿¡¼¤È¾®ÇþÊ´¤òÎý¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£¡ãÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¡ä¤Î¥«¥Ö¤ÏÈé¤ò¤à¤­¡¢Éý1cm¤Î¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÍÕ¤ÏÄ¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¹ç¤¤¤Ó¤­Æù¤È±ö¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬¤Ç¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ÇÎý¤ë¡£

¹ç¤¤¤Ó¤­Æù¤äÍÏ¤­Íñ¤Ï»È¤¦Ä¾Á°¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. ÍÏ¤­Íñ¡¢¡ãÄ´Ì£ÎÁ¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Ý¥Ã¥Æ¥ê¤¹¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£¥Ñ¥óÊ´¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤ê¡¢ßÖ¤á¤¿¶Ì¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¡¢¼ê¤Ç¼êÁá¤¯º®¤¼¤ë¡£

»ØÀè¤òÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤­Æù¤¬Íñ¤Î¿åÊ¬¤òµÛ¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£
3. 2ÅùÊ¬¤Ë¤·¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëÍ×ÎÎ¤Ç¶õµ¤È´¤­¤ò¤·¤Æ¾®È½·¿¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Ãæ±û¤ò¤Ø¤³¤Þ¤¹¡£Ê¬ÎÌ³°¤Î¾®ÇþÊ´¤òÇö¤¯¤«¤é¤á¤ë¡£

¾®ÇþÊ´¤ò¤«¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æù½Á¤¬Î®½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢·¿Êø¤ì¤âËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
4. (3)¤È¥«¥Ö¡¢¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÂ¤Ù¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£4¡Á5Ê¬¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤­¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥«¥Ö¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£³¸¤ò¤·¤Æ3¡Á5Ê¬ÄøÅÙ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Ãæ±û¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£

5. (4)¤Î¥«¥Ö¤Ë±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¥«¥Ö¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¡ã¥½¡¼¥¹¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¼ÑµÍ¤á¤ë¡£

6. (5)¤Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÌá¤·Æþ¤ì¡¢¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤é¤á¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥«¥Ö¤È¥«¥Ö¤ÎÍÕ¤òÅº¤¨¤ë¡£

¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÏÂ¤¨
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ø¤·¤¿¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï´Å¤ß¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§193Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥«¥Ü¥Á¥ã  1/8¸Ä(200g)
¥¯¥ë¥ß  20g
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º  20g

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÏÂç¤­¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£¥¯¥ë¥ß¤òÁÆ¤¯¹ï¤ß¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¼å²Ð¤ÇÀù¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¾ø¤·´ï¤Ï¡¢¶¯²Ð¤Ç¾øµ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¾øµ¤¤¬½Ð¤¿¤é¥«¥Ü¥Á¥ã¤ÎÈé¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¶¯²Ð¤Ç7¡Á8Ê¬¾ø¤¹¡£

º£²ó¤Ï¤»¤¤¤í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. (1)¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢¥¯¥ë¥ß¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¡¢¼ê¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤¬ÍÏ¤±¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ëº®¤¼¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¡Ú¥¹¡¼¥×¡¦½Á¡Û¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Î¥¹¡¼¥×
¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò¥³¥ó¥½¥á¤Ç¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡£¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼ÆÃÍ­¤Î¹á¤ê¤ò¥Ê¥Ä¥á¥°¤¬Í¥¤·¤¯ÍÞ¤¨¡¢Ì£¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§96Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§¤ª¤¦¤Á¤´¤Ï¤ó¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¡¶â´Ý Íø·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼  4~5Ë¼(100g)
¶Ì¥Í¥®  1/4¸Ä
¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)¾®¤µ¤¸1/2
  ±ö  ¾¯¡¹
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý  Âç¤µ¤¸1
¿å  400ml
ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ  ¾®¤µ¤¸1.5
¥Ê¥Ä¥á¥°  ¾¯¡¹
ÁÆ¤Ó¤­¹õ¥³¥·¥ç¥¦  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢¸ü¤µ1cm¤ËÀÚ¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¾®Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¢¶Ì¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¶Ì¥Í¥®¤¬Æ©¤­ÄÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¿¶¤Ã¤ÆßÖ¤á¤ë¡£

2. ¿å¡¢ðùÎ³¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¤ò²Ã¤¨¤Æ³¸¤ò¤·¡¢Ê¨Æ­¤·¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¡¢4¡Á5Ê¬¼å²Ð¤Ç¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÃí¤®¡¢ÁÆ¤Ó¤­¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ë¡£

