Ï«Æ¯»þ´Ö¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ï¤º¤«11¡ó¡¢ÍýÍ³¤Î8³ä¤¬¡ÖÀ¸³è¶ì¡×¡¡¡ÈÏ«Æ¯µ¬À©´ËÏÂ¡ÉÀ¯ÉÜ¸¡Æ¤¤Î°ìÊý¡¢Á´Ï«Ï¢Ä´ºº¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¡É
¡Ö·î¤Ë²¿²ó¤«¡¢¤Üー¤Ã¤È¤¹¤ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢½µ5¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤é²È»ö°é»ù¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡£ËÜ²»¤Ï½µ3¶ÐÌ³¤¯¤é¤¤¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×――¡£
2025Ç¯11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÛµÞ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÈáÌÄ¡É¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Á´¹ñÏ«Æ¯ÁÈ¹çÁíÏ¢¹ç¡ÊÁ´Ï«Ï¢¡Ë¤Ê¤É¤¬1·î14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡£
²óÅú¤·¤¿1267¿Í¤Î¤¦¤Á¡Ö¸½¾õ¤è¤ê¤âÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«11¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Öº£¤Î¼ýÆþ¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ëö¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤
È¯Ã¼¤Ï¡¢À¯ÉÜ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤²þ³×¡×¤À¡£À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤Î2025Ç¯10·î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ËÂÐ¤·¡¢Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤Ç¤â¡ÖÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸øÌó¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÏ«Æ¯À¯ºö¿³µÄ²ñ¤Ç¤â¡¢ºâ³¦¡¦»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤Î°Ñ°÷¤¬¡Ö¸½¹Ô¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Ï¡¢¤è¤êÆ¯¤¤¿¤¤¡¦¤è¤ê²Ô¤®¤¿¤¤¡¦À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ï«Æ¯¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯¤Î¹üÂÀÊý¿Ë¤Ë¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×´ØÏ¢Ë¡»Ü¹Ô¸å5Ç¯¤ÎÁíÅÀ¸¡¡×¤òÌÀµ¤·¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ä´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Î¥Ëー¥º¤òÇÄ°®¤·¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡À©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢À¯ÉÜÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¥â¥Ë¥¿ー²ñ¼ÒÅÐÏ¿¼Ô¤ä´ë¶È¤¬Áª¤ó¤À½¾¶È°÷¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤ÎËÜ²»¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Á´Ï«Ï¢¤Ï2025Ç¯11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²ÃÌÁÁÈ¿¥¤Ë¥áー¥ë¤äµ¡´Ø»æ¤Ç¼þÃÎ¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©ー¥à¤ä»æ²óÅú¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£Í¸ú²óÅú¤Ï1267¿Í¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬87¡ó¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬13¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¤ÏÊªÎ®¶È³¦¤ä²ð¸î¡¦ÊÝ°é¸½¾ì¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¥á¥ó¥Ðー¤â»²²Ã¤·¡¢¡ÖÊªÎ®¤Ç¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÈÄãÄÂ¶â¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¡¢²áÏ«»à¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤Ï¼ÂÂÖ¤ÏÌë¶Ð¤Ê¤Î¤Ë¡Ø½ÉÄ¾¡Ù°·¤¤¤Ç¼êÅö¤â¤Ä¤«¤º¡¢µÙ¤ß¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤¬¼¡¡¹¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
Á´Ï«Ï¢¤Î¹õß·¹¬°ì»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡¢Ï«Æ¯Ë¡¤ÎÌò³ä¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÏ«Æ¯Ë¡¤Ï¡¢·ÀÌó¤Î¼«Í³¤òÊüÇ¤¤¹¤ì¤ÐÄãÄÂ¶â¡¦Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬µ¯¤¤ë¤«¤é¤³¤½Â¸ºß¤¹¤ë¡£ËÜÍè¤Ïµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤³¤½¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡ØÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤ÈºÇÄã´ð½à¤ò´Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸¶Íý¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×Ï«Æ¯»þ´Ö¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤Ï11¡ó
¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëÌä¤¤¤Ï¡¢¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¡¢¸º¤é¤·¤¿¤¤¤«¡×¤À¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¸½¾õ¤è¤êÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò¡Ö¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤¬57¡ó¡¢¡Ö¸½¾õ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤¬32¡ó¡¢¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤Ï11¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ËÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Î¼ýÆþ¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤«¤é¡×¤¬78¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ö¸ÜµÒ¤äÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¡Ê1267¿Í¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ç·×Ìó1.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¼«Í³µºÜ¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¶ì¤«¤éÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¼ÂÂÖ¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢º£¤ÎÄÂ¶â¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³°Ê³°¤Î¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸³è¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤ÎÄÂ¶â¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£°Ê¾å¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡× ¡Ö»Ä¶È¤·¤Ê¤¤¤ÈµëÎÁ¤¬Äã¤¤¤Î¤¬¸·¤·¤¤¡£»Ä¶È¤¹¤ë¤È²ÈÂ²¤ä¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£µ¢¤Ã¤Æ¿²¤ë¤À¤±¤ÎÆü¡¹¤Ç¤Ä¤é¤¤¡× ¡Ö²È»ö°é»ù»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡£ËÜ²»¤Ï¡Ä¡×
°ìÊý¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ò¡Ö¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¼«Í³µºÜÍó¤Ë¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡Ö1Æü¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢µÙÆü¤ÏÂ¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡× ¡Ö¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡× ¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈµÙ·Æ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£µÙ·Æ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ä¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼Â¼Á8»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡× ¡Ö8»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢µÙ·Æ¹þ¤ß¤Ç7»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡× ¡Ö40ºÐ¤¹¤®¤ÆÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾½µ5¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤é¡¢²È»ö°é»ù»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ²»¤Ï½µ3¶ÐÌ³¤¯¤é¤¤¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡× ¡Ö·î¤Ë²¿²ó¤«¡¢¤Üー¤Ã¤È¤¹¤ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Í¡×
½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1»þ´Ö¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤¬38¡ó¡¢¡Ö2»þ´Ö¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤¬21¡ó¡¢¡Ö30Ê¬¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤¬20¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó6³ä¤¬1～2»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£µÙÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½µ2Æü¡×¤¬56¡ó¡¢¡Ö½µ3Æü¡×¤¬39¡ó¤Ç¡¢3Æü°Ê¾å¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬4³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡Öµ¬À©¤¬´Ë¤á¤ÐÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¡Ä¡×
»Ä¶È¤Î¼ÂÂÖ¤â¿¼¹ï¤À¡£Ä¾¶á3¤«·î¤ÎÊ¿¶Ñ»Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡Ö1Ê¬～5»þ´Ö¡×¤¬31¡ó¡¢¡Ö10～30»þ´Ö¡×¤¬25¡ó¤Ç¡¢¡Ö0»þ´Ö¡×¤Ï12¡ó¤Î¤ß¡£88¡ó¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö1¤«·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤ÎµöÍÆÈÏ°Ï¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö·î80»þ´ÖÄ¶¡×¤òµöÍÆÈÏ°Ï¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤âÌó6¡ó¤¤¤¿¡£
¼«Í³µºÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´í¤¦¤µ¤ò¼«³Ð¤¹¤ëµ½Ò¤â¤¢¤ë¡£¡Ö80»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î»þ´ÖÆâ¤Ç½ª¤ï¤ë»Å»öÎÌ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£²È¤Ç»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡× ¡ÖÆüËÜ¤Î¡È¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡ÉÊ¸²½¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢µ¬À©¤¬´Ë¤á¤ÐÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡× ¡Ö¡Ø¤â¤¦½½Ê¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎËÜ²»¤À¡×
Á´Ï«Ï¢¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯½ÕÆ®¤Ç½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò1Æü7»þ´Ö¡¦½µ35»þ´Ö¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Â¤ò·î45»þ´Ö¡¦Ç¯360»þ´Ö¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢»°Ï»¶¨Äê¤ÎÆÃÊÌ¾ò¹à¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¡¢Ï¢Â³11»þ´Ö°Ê¾å¤Î¶ÐÌ³´Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×´ØÏ¢Ë¡»Ü¹Ô¸å5Ç¯¤ÎÁíÅÀ¸¡¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢´Ø·¸¿³µÄ²ñ¤Ê¤É¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¡¢¹õß·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÆ¯¤¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¯ÉÜ¤ÎÁ°Äó¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï«Æ¯¼Ô¤ÎËÜ²»¤Ï¡¢¡È¤â¤¦½½Ê¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÌµÍý¤À¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµ¬À©´ËÏÂÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢µ¬À©¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×