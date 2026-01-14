¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é°ÜÁ÷¤ÎÆüËÜ¿Í13¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»¡´±¤«¤¿¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤«
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷13¿Í¤¬·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤éÆüËÜ¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤Ëº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå¤«¤é60Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷13¿Í¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË½÷13¿Í¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñ¶¤Ë¶á¤¤ÅÔ»Ô¥Ð¥Ù¥Ã¥È¤ÎµòÅÀ¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤Ã¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ïº£¸å¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÅÏ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤äÌò³äÊ¬Ã´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
