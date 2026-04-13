12日、栃木県小山市の路上で警察官を名乗る2人組の男が自転車に乗っていた男性から反則金の名目で現金を奪う事件がありました。栃木県警は、警察官がその場で直接反則金を徴収することはないとして注意を呼びかけています。警察によりますと12日午前8時ごろ、栃木県小山市の横断歩道を自転車で渡っていた40代の男性が、警察官を名乗る男2人に反則金の名目で現金1万5000円を奪われる詐欺事件がありました。男性は、男らに「信号無視