タレント・俳優で画家の片岡鶴太郎さんが14日、自身のインスタグラムで「なりすましメール」への注意喚起を行いました。【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】「一切関係ございません」なりすましメールに注意喚起「十分ご注意いただきますようお願いいたします」片岡さんは、ストーリーズで【注意喚起】と書き出すと、「現在、片岡鶴太郎関係者およびお取引先様に対し片岡鶴太郎の名前を騙った不審なメール（なりすましメール）が送