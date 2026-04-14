北海道室蘭市で２０２６年４月１３日、警察官を装った男が自転車に乗った男子中学生から反則金名目で金をだまし取ろうとする詐欺未遂事件がありました。室蘭市高砂町１丁目で１３日午後７時ごろ、自転車に乗った男子中学生が見知らぬ男に後ろから声をかけられました。男は「警察だけど、君自転車のルール知らないの」「それ違反だから罰金５０００円払って」などと言って金を要求しましたが、中学生が警察手帳の提示を求める